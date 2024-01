Um estacionamento inteligente para motorhomes, trailers e caravanas em que o uso de água e energia elétrica acontece sob demanda, de forma econômica e sustentável: essa é uma solução desenvolvida pela LabRetail, empresa voltada à criação de projetos de soluções tecnológicas para o varejo e para a indústria automotiva, em parceria com a TRV, plataforma de reserva de hospedagem para campismo, caravanismo e atividades ao ar livre, que já está disponível na cidade de Pomerode (SC). O primeiro estacionamento inteligente a ser desenvolvido no Brasil, esse smart camping, é autônomo e funciona 24 horas.

A iniciativa chega para estimular o turismo no país, que tem quase 8 mil quilômetros de faixa litorânea a serem explorados, principalmente para atividades ao ar livre, turismo de natureza ou de aventura. “O interesse por destinos sustentáveis está cada vez mais em alta, impulsionado pela crescente conscientização em relação aos desafios ambientais, sociais e econômicos. Apesar disso, para definir um roteiro, muitos viajantes se sentem desencorajados ao escolher os destinos, principalmente por conta da falta de segurança ou da infraestrutura inadequada. Contudo, proporcionamos total independência e comodidade para ter água, energia elétrica e segurança de forma simples, descomplicada e econômica. As diárias são mais baratas do que as de um camping comum, que normalmente não possui estrutura para os veículos”, comenta Sérgio Silvestre, sócio fundador e CEO da LabRetail.

Silvestre explica que, quando não há a opção de utilizar um estacionamento inteligente, quem está viajando de trailer ou motorhome precisa parar em um camping ou posto de gasolina para descansar e abastecer, o que às vezes não é suficiente. “Esses lugares não oferecem a comodidade de ter água e energia elétrica à disposição. Em um camping você paga uma diária para usar um banheiro coletivo e tem que procurar uma solução para encher a caixa d’água do motorhome e carregar a bateria do veículo com energia elétrica”.

Como funciona o estacionamento inteligente?

No estacionamento inteligente, esses recursos estão disponíveis sob demanda. “O smart camping atende dois perfis de clientes: o primeiro é mais consciente e busca experiências que respeitem tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. O segundo reconhece que recursos como água e energia são controlados e pagos conforme a demanda. Ele está ciente de que o uso irresponsável terá impacto financeiro, então o comportamento acaba sendo impactado, porque uma coleta discreta de informações está sendo feita pela plataforma, já que o sistema apresenta em tempo real o consumo de energia e água do usuário, promovendo a utilização mais eficiente desses recursos. Isso reflete em mudanças culturais e de hábito saudável.”

Para fazer uso da estrutura, é necessário primeiro fazer um cadastro na plataforma da TRV, que inclui informações pessoais, de contato e do próprio veículo. Depois, pode-se fazer uma reserva de acordo com o tamanho do automóvel. “Ao chegar no estacionamento, o sistema reconhece a placa do veículo e a reserva, então ele abre a cancela e faz o check-in. O próprio cliente libera a estação de energia e água para consumo sob demanda. Ele também pode fazer o descarte do esgoto. No final, paga pelo consumo de água e energia antes do checkout e, após isso, a cancela do estacionamento se abre e encerra-se o uso do cliente no sistema.

Entendemos que um estacionamento inteligente precisa ser autônomo, sem funcionários e capaz de oferecer aos clientes todas as funcionalidades necessárias para que o uso flua como se pessoas estivessem no local prestando o serviço”, explica o CEO.

Pode ser implantado em qualquer destino

Segundo Silvestre, o papel da LabRetail no projeto foi desenvolver o protótipo funcional sem custos para o estacionamento inteligente. “A LabRetail conduziu as etapas de levantamento de necessidades, prototipagem em laboratório, testes de campo, refinamento das soluções, instalação em campo e suporte técnico, resultando na versão aprovada pela TRV para escalar a solução. O estacionamento inteligente demorou seis meses para ser desenvolvido, incluindo as obras civis no local, como terraplanagem, instalação de cercas, brita, câmeras de segurança, ligações de água e energia elétrica pelas concessionárias locais”, explica.

“Na prática, a LabRetail é responsável pela implantação do kit de automação do espaço, sua operação e suporte técnico. O dono do terreno fica responsável por entregar o local com a infraestrutura necessária (terraplanagem, iluminação, água, energia e muros ou cerca) para instalação do kit de automação”. Já a TRV administra as reservas, faz o relacionamento com os caravanistas e a cobrança das diárias e do consumo de água e energia.

“Os clientes da TRV são essencialmente os donos dos terrenos, que buscam uma solução para rentabilizar seus espaços. Eles podem ser desde pessoas físicas, prefeituras e governos estaduais, até hotéis, pousadas e campings. A TRV se propõe a resolver um problema muito comum em diversas cidades do Brasil: áreas ociosas podem se tornar ocupadas e rentáveis”, comenta Silvestre.

Silvestre explica que oferecer um tipo de acomodação inteligente, como é o estacionamento, faz com que os donos dos terrenos também consigam reduzir o custo das contas de água e energia elétrica do espaço. “Durante a temporada de verão, observamos um elevado aumento tanto no consumo de água quanto de energia, o que é esperado. Ao analisar dados repassados por entidade do setor, apuramos que os campings que operam com o fornecimento de água e energia já incluso no valor da diária da hospedagem, sem ser sob demanda, têm um aumento de 400 a 500% nas faturas, o que é impossível de repassar para as diárias do camping. Quando você tem um camping onde o consumo de água e energia é sob demanda, isso não acontece. No protótipo localizado em Pomerode, constatamos nos meses de janeiro e fevereiro deste ano uma elevação de 30 a 40% no consumo destes recursos.”

Tecnologia a serviço do estacionamento inteligente

Para tornar o estacionamento inteligente, foram usadas diversas tecnologias. “Usamos a inteligência artificial para o reconhecimento da placa dos veículos quando eles chegam na frente da cancela, assim como conexão de internet e transmissão de dados via Wi-Fi para que os dados sejam enviados para validação em tempo real nos servidores em nuvem. Também lidamos com desenvolvimento de hardware com placas de circuito impresso sob medida para os quadros de energia e água e desenvolvimento de software para viabilizar o uso pelos viajantes”, explica o CEO da LabRetail, Sérgio Silvestre.

Segundo ele, esse é um tipo de negócio escalável que pode ser reproduzido em outras localizações e frentes. “Pomerode (SC) foi o primeiro, mas Nova Petrópolis (RS) está em obras e será o segundo estacionamento inteligente da TRV. Além disso, a LabRetail já está em contato com uma rede de hotéis para que o conceito de ‘diária sustentável’ seja criado. Os medidores de fluxo de água e energia serão instalados em cada quarto, onde também será instalada uma tela para que o hóspede acompanhe em tempo real o consumo de água e energia elétrica e possa fazer o uso responsável dos recursos naturais”, finaliza.

