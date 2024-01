Carnaval: Bateria da Império Serrano é destaque na programação do Resort Le Canton, em Teresópolis (RJ)

Preparem a fantasia, o confete e a serpentina porque o carnaval chegou. Para quem deseja aproveitar o feriado para descansar, mas, ao mesmo tempo, quer brincar um pouquinho com segurança e conforto, uma ótima opção é o Le Canton. O resort mais incrível da Região Serrana do Rio oferecerá atrações imperdíveis no período (9 a 14 de fevereiro).

A programação começa no domingo, 11 de fevereiro, com um baile de máscaras com música ao vivo no salão de eventos. Mas o destaque da agenda é a bateria da escola de samba Império Serrano, que se apresentará na segunda-feira, dia 12. Nesse mesmo dia, haverá também um baile à fantasia no Castelo Medieval. A agenda segue na terça-feira, dia 13, com um bloquinho infantil pra lá de animado no Canton Ville, a área central de recreação do hotel.

Os hóspedes poderão aproveitar, ainda, duas novas alucinantes atrações para as crianças. Uma delas é o Ninja Splash, que desafia os participantes a atravessarem um circuito de 30 metros de infláveis aquáticos em uma piscina de 100 mil litros, correndo, pulando, escalando e escorregando em obstáculos que flutuam na água. O objetivo é completar todo o percurso sem cair. Tem também o Fut Jump, considerado o maior futebol inflável do Brasil, onde fazer gol é uma tarefa somente para aqueles que conseguirem se manter em pé.

Le Canton – Ninja Splash (Foto: divulgação)

Festa da Espuma, Festa Neon, estação de infláveis com Grand Goutte no Canton Ville e apresentação de circo completam o rol de atrações para os pequenos. Os adultos poderão aproveitar a música ao vivo no Castelo Medieval e no Cabaré, aula de hidro axé, sunset na piscina com DJ, aulão de dança na piscina central, aula de dança, show de luzes e uma sessão de cinema no salão de eventos.

Bloco do Bita

Estará de férias e vai prolongar a estadia? Então aproveite, pois, no sábado, dia 17 de fevereiro, às 16h, o Bloco do Bita voltará ao Le Canton para uma apresentação que promete animar a tarde de todos. Não hóspedes também poderão desfrutar do evento. O ingresso deve ser comprado por aqui. Ele dá direito à visita à Fazendinha, ao Parc Magique (único parque de diversões 100% coberto do Brasil funcionando dentro de um resort) e ao recém-inaugurado bike park (pista radical para bicicleta e skate). Os portões abrem às 14h.

Mundo Bita (Foto: divulgação)

A apresentação começa com atividades lúdicas coordenadas pelos brincantes do grupo. Em seguida, o estardante do Bigode Laranja conduz uma orquestra com grandes clássicos do Mundo Bita em ritmo carnavalesco. Entre elas, a canção “Carnaval do Bita”, um hino à alegria e à valorização da cultura brasileira.

Le Canton

Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326 ou por aqui.

