O primeiro mês do ano começou com o lançamento de promoções e produtos exclusivos no prieiro mês do ano na CVC, uma das maiores operadoras de viagem do país. O destaque fica para os Circuitos Europeus, um dos produtos mais vendidos pela empresa, que estão com 2º passageiro grátis nas compras realizadas até 21 de janeiro com embarques entre fevereiro e julho de 2024.

Os produtos em promoção fazem parte da série Conquistas, produto exclusivo da CVC, sendo mais de 160 roteiros, por diferentes países europeus. Os Circuitos Europeus incluem, entre outros serviços, hospedagem em hotéis bem localizados, passeios pelos principais pontos turísticos e guia falando português para acompanhar toda a viagem. Alguns países contemplados são Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Grécia, Holanda e muitos outros, com opções de roteiros que também combinam mais de um país na mesma viagem.

Nesta campanha, roteiro pela Itália, passando por Roma, Florença, Veneza e Milão, sai a partir de 12x R$ 546 para duas pessoas (referência para saída em abril). Já roteiro por Portugal, passando por Lisboa, Porto, Évora, Coimbra, Braga e Fátima, com saída em maio, sai a partir de 12x R$ 780 para duas pessoas. Outra opção é Circuito que passa por França e Inglaterra, que, nessa promoção, sai a partir de 12x R$ 755 para duas pessoas.

As condições estão à venda nas lojas e agências autorizadas da CVC em todo o país. Para mais informações acesse www.cvc.com.br.

