A partir do próximo dia 13, a exposição Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium inicia uma programação especial. Quem visitar a mostra no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) terá a chance de recriar obras de Oiticica e vivenciar outras experiências artísticas a partir de oficinas, workshops e apresentações musicais. A entrada é gratuita, sem necessidade de ingresso para participar (sujeito a lotação). Somente a oficina “Ontem, Hoje e Amanhã”, em 27/01, terá retirada de ingresso exclusivamente na bilheteria do CCBB BH, uma hora antes da atividade.

“Fábrica de Relevos Espaciais” é a primeira atração do cronograma, em 13/01. A partir das 14h, a oficina envolverá a produção de pequenas estruturas tridimensionais e móbiles, inspirados em obras de Hélio Oiticica. Os Relevos do artista representam sua imersão no universo tridimensional.

Os Parangolés, trabalhos icônicos de Oiticica, também serão tema de oficina em 20/01 e 03/02, às 14h. Durante a atividade, crianças e adultos produzirão suas próprias capas/vestimentas com frases de impacto. Alguns dos originais, que carregam reflexões e protestos, estão presentes na mostra.

Na oficina “Ontem, Hoje e Amanhã”, em 27/01, o foco é a difusão do design gráfico brasileiro, produzido nas décadas de 1960 e 1970, a partir dos trabalhos de Rogério Duarte. Assim como Oiticica, o artista baiano deixou importante contribuição à cultura nacional, tendo participado de movimentos como o da Tropicália. O evento começa às 19h30.

Música no CCBB BH

Em 20/01, o visitante confere a fanfarra do bloco Sagrada Profana, num cortejo que promete entreter o público, emanando o espírito livre e transgressor presentes nos trabalhos de Oiticica. Começa às 16h.

O Carnaval chega mais cedo ao CBB BH neste ano. Dentro da programação de Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium tem apresentação de integrantes da Verde e Rosa. Diretamente do Rio de Janeiro, passistas, ritmistas, baianas, mestre sala e porta-bandeira da agremiação Estação Primeira de Mangueira convidarão o público para a folia de Momo. Será em 03/02, às 16h.

A Exposição de Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium

Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium reúne mais de 80 trabalhos do brasileiro que marcou a história da arte mundial e influenciou gerações de artistas plásticos, músicos e pensadores. Abrange obras desde os anos 1950 até as últimas produções (Oiticica faleceu em 1980) nos anos 1970. São projetos, escritos, objetos, pinturas e instalações, como Bilaterais; Relevos Espaciais; Núcleos; Penetráveis; Bólides; e Capas-Parangolés, réplicas para serem experienciadas pelos visitantes.

Delirium Ambulatorium (1978), obra-conceito de Oiticica que dá nome à exposição, é um misto de proposição e performance, um “estado de invenção”, que coloca no centro de suas atenções a ideia de deambular na cidade como estopim crucial da invenção artística.

“Talvez esta seja a expressão mais radical da tentativa do artista de quebrar as distinções entre ateliê e rua, e, principalmente, entre artista e público, acionando o segundo como participante na atividade criadora e instaurando uma forma de expressão genuinamente disseminada e coletiva”, afirma o curador da mostra e pesquisador, Moacir dos Anjos.

Confira a programação

Fábrica de Relevos Espaciais

Data: 13/01

Horário: 14h às 16h

Entrada gratuita, sem necessidade de ingresso. Sujeito a lotação.

Oficinas de Parangolés

Datas: 20/01 e 03/02

Horários: 14h às 16h

Entrada gratuita, sem necessidade de ingresso. Sujeito a lotação.

Fanfarra do bloco Sagrada Profana

Data: 20/01

Horário: 16h

Entrada gratuita, sem necessidade de ingresso. Sujeito a lotação.

Oficina Ontem, Hoje e Amanhã

Data: 27/01

Horário: 19h30 às 20h30

Entrada gratuita, com retirada de ingresso exclusivamente na bilheteria do CCBB BH, uma hora antes do início da atividade.

Bateria da Mangueira

Data: 03/02

Horário: 16h

Entrada gratuita, sem necessidade de ingresso. Sujeito a lotação.

Exposição Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte – Pátio e galerias do 3ª andar

Endereço: Praça da Liberdade, 450 – Funcionários, Belo Horizonte – MG

Período: até 05 de fevereiro de 2024

Funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 22h.

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site do CCBB BH ou na bilheteria do CCBB Belo Horizonte

Classificação indicativa: Livre

