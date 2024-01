Estar atualizado sobre um destino, saber das particularidades, atrativos, cultura e vantagens é a matéria prima dos agentes de viagens. Quanto mais sabem, melhor vendem. Pensando nisso, a BWT Operadora acaba de lançar uma ação de incentivo para quem fizer o Orlando Travel Academy: os primeiros a completarem os módulos referente à qualificação sobre Orlando, ganham um presente.

“É uma maneira de motivar os profissionais de turismo a aprenderem mais sobre um dos principais destinos dos viajantes brasileiros” afirma Gabriel Cordeiro, diretor geral da BWT Operadora. Ele explica que a plataforma do Orlando Travel Academy é bastante intuitiva e o curso é dinâmico, possível de concluir no mesmo dia.

O último levantamento da Associação oficial de turismo para o destino mais visitado da América, revelou que o Brasil é o terceiro país que mais envia turistas a Orlando. Em 2022, foram mais de meio milhão de cidadãos brasileiros circulando pelo destino. “Isso é apenas uma amostra do potencial turístico da região. Com o aquecimento do setor, os números de 2023 devem surpreender e animar ainda mais o mercado”, projeta Cordeiro.

Sobre o Orlando Travel Academy

A plataforma de qualificação oficial de Orlando oferece cursos online e gratuitos para profissionais do turismo. Com conteúdos que incluem o básico, como hospedagens, até informações mais detalhadas dos parques temáticos, atrativos, cultura e gastronomia, a certificação é um upgrade profissional.

LEIA TAMBÉM: Brasil adia exigência de visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália

“Em uma hora o agente de viagem recebe a formação que vai fazer toda a diferença na hora de oferecer o produto”, afirma Cordeiro. Ele acredita que concluir o curso vai ficar ainda mais satisfatório com o presente surpresa da BWT, mas para isso, tem que se apressar. “Só os primeiros a enviarem os certificados para nosso email ganham”, explica.

Para fazer o Orlando Travel Academy basta acessar o site. Ao concluir é só enviar o certificado para o e-mail que pode ser acessado por aqui e torcer para chegar primeiro.

Sobre a BWT Operadora:

Desde 2011, oferece pacotes de viagens, hospedagens e outros produtos turísticos para agências e agentes de viagens. Com escritórios em todo o país, a BWT está entre as cinco maiores operadoras de turismo do Brasil e se destaca pelo atendimento e diversidade de produtos. Seus pilares são a credibilidade conquistada junto ao trade turístico, inovação e a sustentabilidade. Mais informações no site da operadora.

The post BWT lança incentivo para os primeiros agentes que completarem qualificação sobre Orlando appeared first on Uai Turismo.