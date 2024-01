O Museu da Língua Portuguesa, que fica localizado na Praça da Luz, em São Paulo, dá o pontapé inicial na Estação Férias – Brincadeiras Musicais no dia 9 de janeiro. Até o dia 26, sempre de terça a sábado, das 10h às 17h, oferecerá brincadeiras, jogos lúdicos, karaokê ambulante, oficinas e apresentações artísticas que dialogam com o tema da atual mostra temporária, Essa nossa canção, sobre a relação da língua portuguesa com a canção popular brasileira. Para participar desta programação, não precisa pagar nada: só chegar e brincar.

O Pátio B e o Saguão B serão ocupados com caixas de brinquedos e outros objetos, e as artistas-educadoras do coletivo Aqui que a gente brinca! vão viabilizar experiências sensíveis e criativas do livre brincar. Um dos destaques é o Labirinto da Composição, no qual será possível mergulhar em um emaranhando de palavras de diversas canções para recompô-las livremente. Haverá ainda um microfone à disposição para os presentes soltarem a voz e jogos da cultura popular brasileira.

Já nos sábados 13 e 20 de janeiro a Estação Férias – Brincadeiras Musicais vai promover o Festival de Calçada, com apresentações de dança, música, literatura e, claro, mais brincadeiras, na Calçada do Pátio B do Museu.

LEIA TAMBÉM: Época da vindima: saiba o que é e como aproveitá-la!

No dia 13, às 11h, a Companhia Giz de Cena mostra o espetáculo Giz de Cena Toca pra Dançar!, que mistura dança e música. Nesta montagem, um elenco formado por três músicos e três dançarinos propõe brincadeiras corporais e sonoras para crianças de todas as idades. Em seguida, das 12h às 14h, a turma do Engenharia Lúdica realiza a Oficina Birutas Voadoras, que consiste na criação de um brinquedo feito com papel de seda colorido, pendurado em ponta de vara de pesca, para ser manipulado e voar, criando coreografias no ar. E, no mesmo horário, ainda haverá o Parque de Bambu, onde os visitantes poderão subir, balançar e se pendurar em brinquedos feitos de bambu.

No sábado seguinte, dia 20, as atrações são o Forró pra Tocar e a Divertida Kombi. O Forró pra Tocar se apresentará às 11h, ensinando a manusear os instrumentos tradicionais deste gênero musical, como o triângulo, a zabumba e a sanfona. Já das 12h às 14h, a Divertida Kombi oferecerá contação de histórias, livros, jogos e até mesmo uma cama-elástica para a criançada.

LEIA TAMBÉM: 10 praias para aproveitar durante as férias de verão

Por fim, no dia 25 (quinta-feira), feriado na capital paulista, o Festival de Calçada da Estação Férias – Brincadeiras Musicais recebe, às 11h, a Trupe da Lona Preta, que mostrará o Circo do Fubanguinho, espetáculo inspirado nas charangas, farsas e bufonarias em que dois palhaços acabam sendo demitidos e expulsos do picadeiro. Depois, a Caravana Lúdica, das 12h às 14h, apresenta Jogos Tradicionais do Mundo, uma experiência que vai revelar jogos de diferentes épocas e partes do mundo feitos em madeira reciclável, tecido, tinta e pirografo.

Exposição “Essa nossa canção” também no Museu da Língua Portuguesa

Todas as atividades do Brincadeiras Musicais dialogam com o tema da exposição temporária Essa nossa canção, que segue em cartaz até março. A mostra aborda a relação da língua portuguesa com a canção popular brasileira por meio de músicas de diversos gêneros – da bossa nova ao rock, do funk ao forró, do samba ao piseiro – em experiências audiovisuais e imersivas. Faixas de Noel Rosa, Cartola e Chico Buarque se misturam a canções famosas na voz do grupo Racionais MC’s e de MC Marcelly, uma diversidade que agrada pessoas das diversas faixas etárias, promovendo trocas interessantes entre idosos, adultos e crianças.

LEIA TAMBÉM: Vantagens da assinatura de carro para as férias

Uma das experiências que mais chamam a atenção da criançada é a linha do tempo Do Cilindro à Nuvem, que reúne aparelhos e objetos utilizados para a gravação e reprodução de canções desde o fim do século 19. É comum observar quem tem mais de 30 anos explicando como funcionava o walkman para quem tem 20 anos ou menos e só ouve música pelo celular, por exemplo.

Como garantir seu ingresso

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e aqui.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram.

The post Estação Férias do Museu da Língua Portuguesa tem jogos, oficinas e apresentações com o tema Brincadeiras Musicais appeared first on Uai Turismo.