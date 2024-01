De Cajuína a Gaspacho: a regionalidade sofisticada do café da manhã ao jantar do Restaurante Mucuripe

Começar e terminar o dia com a vista da beira mar de Fortaleza, capital do Ceará. A praia do Mucuripe está no imaginário do Fortalezense que caminha na orla de Iracema ao Mercado do Peixe. Tudo é uma fotografia. A regionalidade vai se mostrando nos detalhes, na castanha de caju da feirinha de artesanatos, nos esportes de areia que agora fazem pare do lifestyle da praia, e na gastronomia que reúne os melhores frutos do mar aos ingredientes bem cearenses como a cajuína.

Área externa do restaurante Mucuripe onde é servido o café da manha do Hotel Gran Marquise (Foto: @paespelomundo)

O café da manhã do hotel Gran Marquise é parte desse encontro. No lindo restaurante Mucuripe que fica no mezanino do hotel, o bufê dispõe receitas francesas como croissants da casa, o croque monssier, mas também as bem típicas do Nordeste como os sucos naturais, a cajuína, o bolo Luis Felipe. A vista do lado externo é ainda mais encantadora. Você pode pedir ovos beneditinos para acompanhar. Ou quem sabe se esbaldar no gigante frasco de Nutela.

Paella para 2 pessoas no menu inspirado nos mares mediterrâneos do restaurante Mucuripe (Foto: @paespelomundo)

O jantar

No jantar, o Chef Moisés apresenta os melhores frutos do mar no cardápio do restaurante Mucuripe. Inspirado nos mares mediterrâneos, de paella a gaspacho um encontro de mares. Destaque especial para o amuse-bouche de burrata com carne do sol, acompanhada de um drink de curaçau blue. Uma perfeição.

O amuse-bouche é esse pequeno aperitivo levado de uma única vez a boca, uma forma divertida de ingressar no próximo prato, uma introdução aos sabores que virão. É quase que uma exigência dos restaurantes estrelados, um bônus no pedido do cliente. No Restaurante Mucuripe, o amuse-bouche de burrata com carne de sol roubou a cena. Trouxe a sofisticação do intervalo das sequencias mais elegantes dos melhores restaurantes do mundo, e a regionalidade na crocância da casquinha que envolvia o frescor da burrata misturada a intensidade da rústica carne. Um espetáculo. Não é uma praxe, mas pedi para repetir.

Para beber, o delicioso vinho que leva o nome da casa. Um 100% chardonnay, elegante no sabor e durabilidade Produzido na serra gaúcha.

Gaspacho de frutas vermelhas com especiarias (Foto: @paespelomundo)

Sobremesa intensa no Restaurante Mucuripe

De sobremesa, um belíssimo gaspacho que nos levou dos mares cearenses aos mares do sul de Portugal ou da Espanha, onde a sopa fria feita com hortaliças é servida como entrada. No Mucuripe, o Chef Moisés trouxe a beleza rouge para a sobremesa. O Gaspacho de frutas vermelhas com fronzen de manjericão é uma sobremesa refrescante, uma ode a boa gastronomia.

O gaspacho de frutas vermelhas me lembrou as cenas mais marcantes do espanhol Almodóvar, onde tudo é perfeitamente confuso, onde as marcas e os desejos são preponderantes, onde os encontros são intensos, passionais e profundos. A arte espanhola de Almodovar inspira o mundo, com seu gaspacho na cena clássica de “Mulheres à beira de um ataque de nervos” onde todos são suspeitos, “todos querem saber com quem você se deita” e o resultado é o mais divertido e inteligente roteiro que alguém possa escrever, ler, assistir. O Almodóvar é um gênio.

Cajuína, bebida à base de caju, típica do nordeste e principalmente no interior do Ceará (Foto: @paespelomundo)

Inspirar-se nos mares mediterrâneos tem sua complexidade. E perigo. Porque os mares avançam e espalham os frutos do mar entre oliveiras repletas de azeites e de lembranças intensas como as dos mares do Ceará. Gosto Assim!

Thiago Paes é empresário no turismo e viaja o mundo em busca de experiências únicas que incluam boa gastronomia. É especialista em turismo gastronômico. Acompanhe também no Instagram @paespelomundo e na TV no Canal Travel Box Brazil contato@paespelomundo.com.br

