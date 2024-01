Em janeiro começa a época da vindima no Brasil, mas você sabe o que é a vindima? É o nome dado ao processo e época de colheita de uvas para fabricação de vinhos. Por isso é um período em que os produtores de uvas e vinhos estão em festa, e para quem quer participar dessa festa é possível, mesmo não sendo produtor de uvas.

Durante uma experiência turística na vindima os visitantes podem participar de todo o processo de colheita, desde a escolha das uvas até a produção do vinho. Além disso, é possível degustar as delícias produzidas pelas vinícolas, como o vinho, o espumante e o suco de uva.

Onde fazer a experiência da vindima no Brasil

No Brasil o melhor local para curtir a época da vindima é sem dúvida na Serra Gaúcha, afinal é a região concentra a maior parte dos produtores de vinho do Brasil. Os vinhos produzidos por lá vão desde o vinho de mesa até os mais finos e premiados, inclusive internacionalmente.

LEIA TAMBÉM: Vantagens da assinatura de carro para as férias

Bento Gonçalves – Vale dos Vinhedos

Em Bento Gonçalves é possível passear pelo Vale dos Vinhedos e conhecer vinícolas já bem conhecidas como a Miolo e a Casa Valduga. Mas também descobrir pequenas vinícolas familiares que só perdem no tamanho da produção, porque a qualidade não fica atrás em nada. A Torcello é uma dessas, muito charmosa, vinho delicioso e a visita são em grupos pequenos, de até 6 pessoas no máximo. São diversas pousadas charmosas na região, mas uma das estrelas é o Spa do Vinho, que com a temática da região oferece uma experiência ainda mais imersiva no mundo do vinho. A programação da Vindima de Bento já está disponível, aqui.

Garibaldi

Já Garibaldi é conhecida como a Capital do Espumante e a vindima por lá começa no próximo dia 26 de janeiro de vai até 09 de março. No período do Veraneio da Vindima é possível ter a experiência e os costumes clássicos da cultura do vinho, que os imigrantes italianos levaram e com dedicação, criaram um legado através dos processos de elaboração dos vinhos. A programação em Garibaldi já começa com um coquetel em uma propriedade familiar, os Vinhos Bettú. No coquetel delícias artesanais como pães de forno, salames, copas, queijos coloniais, tomate caprese, pizza siciliana, brusquetas, coxinhas de asinhas de frango assadas, grostolis, bolos de uva, vinhos, espumantes e sucos de uva.

LEIA TAMBÉM: 10 praias para aproveitar durante as férias de verão

E a partir daí são quase 2 meses com eventos de pisa das uvas, piqueniques típicos italianos, jantares harmonizados, degustações e diversos passeios. A programação completa pode ser acompanhada aqui.

Gramado – Canela

Já se você estiver mais próximo a Gramado e Canela é possível visitar a vinícola Jolimont, que conta com a experiência da vindima regada a música, alegria e claro, bons vinhos. Por lá, a pisa das uvas acontece o ano inteiro e não precisa agendamento, basta chegar em qualquer dia da semana de 09h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30.

Quanto custa uma experiência durante a vindima

Os valores das experiências vão de R$79,00 a R$3.000,00. Os valores dependem da complexidade da experiência, da qualidade dos vinhos e da quantidade de itens inclusos que vão desde apenas a pisa da uva até um dia inteiro começando pelo café da manhã harmonizado, colheita, degustação, contação de histórias, almoço, jantar e visita guiada. Portanto, é importante se planejar de acordo com a sua expectativa e seu bolso. A maioria dos passeios podem ser adquiridos com a Giordani Turismo. Mas já estamos em janeiro, então se você tem uma viagem planejada para o sul do Brasil de agora até março vale a pena incluir uma experiência da vindima em seu planejamento.

LEIA TAMBÉM: Estreia em Belo Horizonte experiência que combina drinks e arte no escuro: “Paint in the Dark”

Siga o @portaluaiturismo no Instagram.

The post Época da vindima: saiba o que é e como aproveitá-la! appeared first on Uai Turismo.