Doha, Catar – A Qatar Airways acaba de lançar um aplicativo interno que permite à tripulação de cabine oferecer experiências personalizadas aos passageiros. Em sua fase inicial, o aplicativo oferece informações em tempo real sobre voos, clientes e serviços. Com ele, a tripulação consegue visualizar os perfis dos passageiros, incluindo dados dos membros do clube Privilege e membros oneworld, bem como todas as solicitações e preferências de serviços especiais para uma viagem mais personalizada e integrada com a companhia aérea. O aplicativo também auxilia na capacitação da tripulação, fornecendo acesso a materiais de treinamento digitais atualizados.

Nos próximos meses, a Qatar Airways terá alcançado o primeiro marco nesta fase de transformação digital ao fornecer à tripulação de cabine mais de 15 mil dispositivos móveis com o aplicativo. A companhia aérea concluirá a implementação do novo projeto em múltiplas etapas, sendo que tem o plano de expandir o escopo da transformação para o Aeroporto Internacional de Hamad e outros aeroportos e lounges no exterior, integrando o itinerário e os requisitos exclusivos de cada passageiro em todos os pontos por onde ele passa.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, disse: “Nós, da Qatar Airways, estamos entusiasmados em introduzir uma nova fase na transformação digital da companhia aérea, especialmente uma que irá melhorar a nossa experiência a bordo, já mundialmente renomada. Como líderes na inovação da indústria e na adoção digital, a Qatar Airways se destaca na identificação e resposta às tendências emergentes para o conforto e conveniência dos nossos passageiros, e este projeto é um passo decisivo para uma interação mais conectada e perspicaz entre os nossos clientes e funcionários.”

Ao adotar soluções digitais, a companhia aérea não está apenas simplificando processos, mas também demonstrando um compromisso com a redução do desperdício de papel, além de dar um passo em direção a formas de trabalho mais sustentáveis. A Qatar Airways deu grandes passos na sua transformação digital ao longo do último ano, incluindo a sua colaboração com o Google Cloud para explorar análises de dados e soluções de inteligência artificial para melhorar as experiências dos clientes e a sustentabilidade.

