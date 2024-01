Tempo de Natal, de fomento cultural e promoção turística

Que o Natal é um tempo especial para igreja, para o comércio e para o mundo, não temos dúvida alguma. Prova disso, é o aquecimento que se dá nos segmentos de viagens e pacotes especiais para destinos tais como Gramado – RS aqui no Brasil e Nova York, nos Estados Unidos, ambos embalados por um aproveitamento comercial magnífico do período festivo do calendário, que faz aquecer os setores de alimentação, hospedagem, transportes, produção associada, vestuário, dentre outros.

Esta exploração comercial da data é um problema? Não, até porque culturalmente fomos doutrinados a celebrar a vida e o nascimento do menino Jesus na noite santa, no entanto, quem pede presentes somos nós e como dizem atualmente, “…e tá tudo bem”, Papai Noel, que se vire pra entregar tantos presentinhos pelo mundo!

Mas nunca é demais refletir um pouco também, sobre o sentido cristão do tempo de Natal.

A igreja católica celebra o prolongamento da solenidade dos dias 24 e 25 de dezembro, levando este sentido até a Festa do “Batismo do Senhor”. Segundo a CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, “Este é um dos 4 tempos solenes da igreja, juntamente com o Advento, a Quaresma e a Páscoa. Forma, com o Advento, o Ciclo do Natal, que compreende a preparação, a solenidade e o prolongamento do mistério da Encarnação do Senhor. É um tempo análogo ao Tempo Pascal, como são Advento e Quaresma, pois ecoam parte do mistério pascal do Senhor, compreendido pela Encarnação, Nascimento, Manifestação, Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão.”

É um período cristão significativo e reflexivo, que inicia às vésperas do dia 24 de dezembro e só se encerra na Festa do Batismo do Senhor, já no segundo ou terceiro domingo do ano seguinte.

A essência do Natal se mantém mesmo com o apelo comercial

O bacana do tempo de Natal, é que além de tudo ficar mais brilhante, mais formoso e condescendente, ainda que com um apelo comercial muito grande e reforço, no meu conceito isso não é problema nenhum, as comemorações natalinas, ainda não foram de todo desvencilhadas das comemorações religiosas.

Observem, que em todas as manifestações artísticas que ocorrem pelo mundo, ou pelo menos na maioria delas, a tradição dos presépios é lembrada, retratando a pobreza da gruta de Belém, onde uma frágil criança veio ao mundo, predestinada a ser o nosso salvador e de cara, recebeu um nome forte, Jesus, que traduz um conselheiro maravilhoso, um Deus forte, um príncipe da paz!

O fato bíblico da natividade, institui a imagem emblemática da Sagrada Família, quando o filho de Deus, incorpora a sua condição humana e em família, com um dia a dia simples, viveu para santificar as famílias.

2023 anos depois, o que assistimos ano após ano, é a humanidade celebrando estas passagens de formas variadas, mas sempre em torno de festejos, de músicas temáticas, de cores tradicionais e um senso de solidariedade tão intenso, que é de dar inveja aos outros meses do ano!

Quem dera, que a bondade que incorporamos em dezembro, durasse o ano inteiro!

Período estratégico para geração de negócios

Mas também, isso não vem de forma desconectada. Como disse anteriormente, somos comercialmente impactados o tempo todo com propostas e iniciativas bem eficazes, que nos levam a um mundo de fantasia tão encantador, que embevecidos pelas luzes, pela decoração das cidades e pela beleza cuidadosa das vitrines do mundo inteiro, assumimos de uma vez e totalmente sem vergonhas, que o tempo de Natal é um baita de um tempo estratégico para geração de negócios, de frentes de trabalho eventuais, de aquecimento para a economia informal e principalmente para tirar as pessoas de suas casas e é aí, com estas motivações, que o turismo entra em nossa conversa de hoje.

Já perdi as contas de quantas vezes fui à Gramado no Rio Grande do Sul, no final do ano, para curtir a belíssima decoração natalina e para prestigiar a mega programação, que a Gramadotur, promove primorosamente todo ano. Igual a mim, deve ter um monte de gente, que já assistiu aqueles espetáculos algumas vezes e se tiver oportunidade, assistem novamente.

A motivação natalina é muito forte e realmente nos contagia!

Da mesma forma, Nova York! A gente vai, motivados pelo Natal e pelo encantamento da cidade nesse período, mas sempre e inevitavelmente, fazemos aqueles programas repetidos de assistir os espetáculos da Broadway, visitar o Empire State, a Estátua da Liberdade, dar um pulo em Washington para ver como está a Casa Branca, não é assim?

É a força comercial do Natal, que embala com tradições culturais da humanidade, a cadeia de serviços do turismo no mundo inteiro!

No Brasil, isso não é diferente! Hoje em dia, todos os estados brasileiros se preparam para trazer uma efervescência econômica para este período e isto é muito bom, porque afinal, as oportunidades são geradas e muitos aproveitam esse período para se capitalizar!

No setor cultural, o Natal figura como uma das épocas mais aquecidas para as trupes musicais e das artes cênicas e por consequência, maquiadores, fotógrafos, cenógrafos, figurinistas, costureiros, sonoplastas, iluminadores, e outros, afinal, os espetáculos tão belos, não acontecem como um passe de mágica. Tem muita gente envolvida e muitos investimentos e transações financeiras permeando toda esta movimentação.

Associação Cultural Coral os Canarinhos de Itabirito

Trago aqui, alguns números de um grupo mineiro, do interior do estado, que conquistou seu merecido espaço no cenário artístico e musical do Brasil, oferecendo produtos de muita qualidade e beleza sonora e estética, que garantem a eles, dezembros sempre intensos, com uma agenda de concertos, espetáculos cênicos, duetos e afins, abastecendo os festejos corporativos, públicos, privados, institucionais e sempre com muita maestria.

Foto: Larissa Pedrosa

Falo da “Associação Cultural Coral os Canarinhos de Itabirito”, de Itabirito – MG. Fundado em 1973, pelo maestro e compositor Pe. Francisco Xavier a entidade é hoje uma Associação Cultural sem fins lucrativos, que conta com aproximadamente 250 canarinhos e canarinhas que frequentam gratuitamente aulas de canto, instrumentos, musicalização, expressão corporal e comemoraram seus 50 anos de existência em 2023.

Quando indagados sobre a entidade, seus diretores costumam dizer, que os Canarinhos de Itabirito têm hoje a finalidade de “formar crianças e jovens para a música e para a vida” e de fato, isso acontece, pois é nítida a diversidade das experiências artísticas únicas e transformadoras, que esses canarinhos têm oportunidade de aproveitar.

Naturalmente, que para sua sobrevivência, uma entidade cultural do porte dos Canarinhos de Itabirito, utiliza parcerias com o poder público municipal, lança mão dos benefícios do Fundo da Infância e da Adolescência, das Leis de Incentivo Fiscal, das parcerias institucionais, exclusivamente para das sobre vida aos seus 8 grupos culturais internos.

Atividade cultural intensa

Foto: Vellozia Filmes

Além do Coro Principal, o Coral Canarinhos de Itabirito, a Associação Cultural mantém os grupos Coral Infantil Pequeninos Canarinhos, Canarinhos Postulantes, Canarinhos EmCena, Ópera Stúdio Canarinhos, Grupo de Flautas Doces Menéstreis, Camerata de Cordas Pe. Xavier e a Camerata Entre Cordas. É bastante coisa concordam? Pois é a atividade cultural movimentando a economia de uma cidade, de um estado! Imaginem os custos para termos isso tudo funcionando!

Ao longo do ano, a Associação participa em média de 60 apresentações e deste volume cultural, 20% das atividades são consumidas no mês de dezembro, com as comemorações natalinas. É um impacto considerável para o financiamento da entidade, mas para a cadeia produtiva da cultura e do turismo também.

Em 2023 por exemplo, estas aparições artísticas dos Canarinhos promoveram um alcance territorial de 04 cidades visitadas, aparentemente pouco, mas o que quero enfocar é o peso turístico para Minas Gerais de praças como Congonhas e Ouro Preto, que mantêm um fluxo de turismo natural e que no mês de dezembro tem seus números turísticos aumentados, sem contar, que estamos falando de dois patrimônios mundiais.

Foto: Guiga Guimarães

E a música dos Canarinhos chegou também em Belo Horizonte, a capital do estado, onde desfilaram produtos culturais como o Cordel Natalino, as Cantatas de Natal, e a participação especial e tradicional dos Canarinhos como co-produtores da Cantata de Natal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais | Concerto com a Filarmônica de Minas Gerais, que rotineiramente tem um público intenso e garantido!

Em Itabirito, o celeiro dos Canarinhos, além dos Concertos já apresentados, das tradicionais apresentações itinerantes pelo centro da cidade, os Canarinhos ainda promoverão a Grande Cantata de Natal, com a participação de todos os coros da instituição.

Movimentação da economia pela força da cultura

É o Tempo de Natal gerando renda e “Empregos Diretos”, com letras maiúsculas, porque foram Fotógrafos, Diretores Cênicos, Figurinistas, Setor de alimentação, Transporte Rodoviário, Equipe de Produção, Transmissão, Assessoria de Imprensa, Equipe de Som e Iluminação, que garantiram a sua fatia financeira com o Natal. É a economia se movimentando pela força da cultura e ainda contribuindo com a movimentação turística em Minas Gerais.

Claro, que para isso, o impacto econômico ainda alcançou empresas terceirizadas de eventos, que também lucram neste período festivo e isso é muito bom!

Foto: Macaca Filmes

A Associação Cultural Coral Os Canarinhos de Itabirito, como uma empresa, tem sua visão comercial e naturalmente mensura os louros de tanto trabalho, ao longo do ano e em especial no tempo de Natal. É fato, que o mês de dezembro significa um impacto positivo de 30% de aumento do faturamento da entidade!

Enfim, não canso de falar, cultura e turismo são atividades eminentemente econômicas, com cadeias produtivas consistentes e sustentáveis. Estes setores precisam ser levados a sério!

Que bom, que Minas Gerais é um estado bem-informado e com essa percepção. Nunca é demais refletirmos sobre isso, sustentabilidade e desenvolvimento econômico saudável!

Por hoje é só pessoal, me resta desejar a todos vocês leitores, um Feliz e Santo Natal!

Até a próxima.

