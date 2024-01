O tão esperado Réveillon é celebrado no último dia do ano, 31 de dezembro. A palavra está ligada ao verbo francês Réveiller, que significa despertar, acordar, reanimar. Com essa significância, certamente, são esperadas situações ligadas à renovação, ao prazer e à diversão, palavras intimamente ligadas ao turismo.

A passagem de ano apresenta-se como um importante marco temporal para grande parcela da população. Momento de novos direcionamentos da vida.

Parece existir um período “mágico” entre Natal e o Réveillon, pois as crenças parecem ser renovadas na expectativa de um mundo melhor. Nesse momento as pessoas estão na busca de melhores perspectivas e diversão.

No entanto, durante a diversão é muito comum deixarem de observar premissas básicas ligadas à segurança, o que traz a oportunidades das ações de pessoas mal-intencionadas.

Para o bem-estar daqueles que vão desfrutar as experiências vividas num dos mais esperados momentos do ano, o Réveillon, serão apresentadas dicas simples que podem contribuir para sensação de proteção e segurança, fazendo com que nosso leitor possa curtir com maior tranquilidade.

Segurança nas festas de Ano Novo

O conceito de segurança vai além da preocupação com os cuidados que se precisa ter no local em que você estiver. Nos nossos encontros semanais inúmeras situações de riscos potenciais ou reais são apresentadas, servindo como um direcionador de comportamentos.

Antecipar-se a quaisquer eventualidades pode te garantir uma vivência de melhor qualidade. O planejamento das atividades de final de ano deve contemplar a satisfação do quesito segurança. Mesmo, fazendo boas escolhas, não despreze sinais de alerta, pois podem garantir sua integridade

As informações a respeito dos locais desejados devem ser uma fonte de inspiração, ou mesmo, um alerta das possibilidades dos reveses que poderão ser encontrados.

A mídia, as redes sociais, as fontes de informações, de maneira geral, são propagadoras de referências que merecem a observação do turista, na escolha dos destinos para o final do ano.

Então, fique atento às suas possibilidades, pois várias são as situações e circunstâncias que merecem a atenção.

Quais critérios utilizamos para escolher os destinos?

Há uma imensa oferta de locais disponíveis para o momento do Réveillon. Cabe a você decidir quais são os pontos mais relevantes oferecidos nesses ambientes, para curtir o momento tão marcante e desejado.

Uma mera pesquisa em plataformas digitais faz com que os acessos direcionem as informações sobre assuntos de interesse. Muito cuidado com esses indutores, pois podem interferir na escolha racional dos ambientes mais seguros. Nem sempre os locais mais aprazíveis aos olhos serão os mais adequados. As informações pertinentes à segurança das pessoas e das instalações devem ser observadas minuciosamente.

O sonho de uma parcela considerável das pessoas é passar o Réveillon na “Cidade Maravilhosa”, curtindo a queima de fogos à beira-mar. Realmente, o lugar e o momento fazem jus a essa denominação, pois apresentam uma experiência grandiosa e indescritível.

Mas, no quesito segurança, a mídia tem apresentado fatores que devem ser considerados na escolha desse destino. Os arrastões, os furtos e roubos, a violência contra os locais e os turistas, têm sido matéria em todos os veículos de comunicação, inclusive os internacionais.

Infelizmente, essas informações sobre segurança têm sido uma tônica sobre diversos ambientes escolhidos para a passagem de ano.

Não há intenção em denegrir qualquer ambiente, no entanto, a de chamar a atenção para os critérios de escolha dos locais escolhidos para curtir momentos de prazer e relaxamento.

Feitas essas considerações, outros aspectos foram pensados para chamar a atenção para o momento.

Confira dicas de segurança para as festas de fim de ano

Segurança da casa

Recentemente trouxemos um artigo sobre cuidados com o seu lar, mas seguem informações oportunas. Nessas épocas festivas, nas quais as pessoas costumam viajar, são momentos atrativos para visitas indesejadas por “gatunos”.

Seja em qualquer ambiente, ao sair de casa, não esqueça de certificar-se que esteja tudo trancado. Ainda, confira o fechamento de água e gás. Quando disponível acione os mecanismos de alarme e não deixe de pedir ao vizinho olhar a casa quando possível.

Atenção no trânsito

O país ocupa a quarta posição no ranking mundial no quesito acidente de trânsito. Por isso, ao se deslocar pelas rodovias ou quaisquer outras vias, tenha muito cuidado. Evite distrações e pratique uma direção segura, resguardando a sua vida e das demais pessoas que transitam por esse imenso país.

Ainda, vale aquela velha e importante frase:“- se beber não dirija”. Há disponíveis em todo o território nacional inúmeras plataformas formais de aplicativos de transporte. Não utilize transporte alternativo não vinculado às operadoras oficiais e formais, seja consciente, aja com segurança.

Bebidas alcoólicas

Naturalmente, o consumo de álcool é bastante perceptível durante todo o ano, sendo considerado uma das principais causas de acidentes de trânsito e de trabalho.

Além dos acidentes, sua percepção fica prejudicada. A pessoa passa a desconsiderar os riscos potencias à sua volta. Também, é muito comum os golpes relacionados à embriaguez, e o conhecido “boa noite Cinderela”. Tenha muito cuidado.

Atenção redobrada com furtos e roubos

Infelizmente, os locais turísticos e de grande concentração popular estão cercados por pessoas capazes de aproveitar de uma distração.

A atenção deve ser redobrada durante o fim do ano. Cuidado com seus pertences, leve com você apenas o indispensável. Não ostente valores, bens ou pertences que possam chamar a atenção.

Muito cuidado com aparelhos celulares e outros bens de valor. Não leve muitos documentos com você, apenas sua identidade é o suficiente. Assim, em caso de roubo ou furto, o prejuízo será bem menor.

Evite andar desacompanhado ou por vias desabitadas ou com pouca iluminação. Nos locais de grande concentração de pessoas identifique os postos de segurança e de atendimento de saúde.

Sem neuras!!! Curta a passagem de ano!!! Ano novo, vida nova!!!

No mais adote procedimentos que possam contribuir com sua tranquilidade. Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Divirta-se em suas viagens. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo .

