Ano novo em Copacabana – O Rio de Janeiro segue como um dos destinos mais procurados do Brasil durante o Réveillon, com o bairro de Copacabana no topo da lista de quem visita a cidade. Isso, por conta da sua tradicional queima de fogos, que reuniu cerca de 2,4 milhões de pessoas na última virada, segundo a Riotur, com expectativa de repetir o número este ano.

Com vista panorâmica para Copacabana, o B&B HOTEL Posto 5, do grupo B&B HOTELS, recebe uma grande festa para a noite de 31 de dezembro. O Réveillon Terrazza Rio Rooftop 2024 deve contar com 300 pessoas no terraço do hotel, com um buffet completo de opções da gastronomia franco italiana e japonesa. Também haverá open bar premium, que incluirá cerveja, espumante e destilados.

Se do lado de fora serão 12 minutos de queima de fogos, pela primeira vez acompanhada por uma orquestra sinfônica ao vivo, no terraço do hotel a noite seguirá com a apresentação de dois DJs, Marcelo Garcia e Marcelo Vre, que prometem animar a entrada no ano novo.

LEIA TAMBÉM: Réveillon em BH: ainda dá tempo de se programar!

Os ingressos estão à venda a partir de R$490, no primeiro lote. Quem estiver hospedado no hotel, também deverá adquirir a sua entrada.

B&B HOTEL Posto 5

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 1.256 – Copacabana, Rio de Janeiro

Horário: a partir das 21h

Ingressos para a festa de ano novo em Copacabana no Terrazza Rio Rooftop à venda no Sympla ou pelo telefone (21) 98116-6565

Acompanhe o Uai Turismo também no Instagram @portaluaiturismo.

The post Não se programou? Saiba onde curtir a festa de ano novo em Copacabana appeared first on Uai Turismo.