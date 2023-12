O que era pra ser uma grande noite de confraternização, com desejo de renovação com a chegada de 2024, a prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, frustra os milhares de turistas que lotam a cidade para passar o réveillon na Praia do Forte. Na véspera do ano-novo, muitos mineiros ficaram sabendo que a tradicional queima de fogos foi cancelada. A estimativa do Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, é que a cidade receba neste feriado cerca de 1. 8 milhão de visitantes.



O anúncio foi feito pela prefeita Magdala Furtado (PL) na sexta-feira (29/12). Com base em lei municipal, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para proibir fogos com efeitos sonoros, alegando que a queima com ruídos gera inúmeros transtornos à comunidade, em especial aos animais e pessoas com sensibilidade.

Nas redes sociais, a prefeita Magdala Furtado informou que a prefeitura tentou convocar uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores para alterar a lei, mas a iniciativa foi barrada pela oposição. "Infelizmente, meus amigos, nós fomos impedidos pela presidência da Câmara, que não colocou em votação o nosso projeto, que, é claro, tornaria a nossa festa ainda mais linda. Com isso, o réveillon de Cabo Frio, infelizmente, não terá fogos de artifício", lamenta.

O presidente da Câmara de Vereadores, Miguel Alencar, também se pronunciou. "A Justiça proibiu queima de fogos com barulho. A queima de fogos sem barulho está autorizada, assim como em diversas cidades do nosso estado. Na nossa região, por exemplo, Saquarema e Macaé irão realizar a queima de fogos sem barulho. Em relação ao pedido de revogação da lei, o líder do governo solicitou a retirada da matéria da Casa Legislativa, não havendo nenhuma possibilidade de discussão", disse o vereador.

Mineiros frustrados

De férias em Cabo Frio, os irmãos Pedro e João Guimarães ficaram desapontados com o cancelamento dos fogos e com a programação musical escolhida Arquivo Pessoal

Para os mineiros que esperam a festa de luzes, a sensação que ficou foi de frustração. Em férias na cidade, os irmãos João e Pedro Guimarães, de Belo Horizonte, ficaram desapontados com o cancelamento dos fogos e com a programação musical com show gospel. A cantora Paula Fernandes fará o show da virada logo mais:“ O Pedro ficou desapontado com o cancelamento dos fogos, haja visto ser parte da tradição na virada de ano e todos esperarem. O comentário dos turistas/população local é que estão bem desapontados, não só com a ausência da queima de fogos como as atrações escolhidas para o show da virada na praia. Gosto de sertanejo mas o estilo da Paula Fernandes não acredito que seja ideal para o réveillon, melhor se fosse algo mais “animado”, conclui João Guimarães.

O que diz a Justiça:

De acordo com a juíza Anna Karina Guimarães Francisconi "não apresenta qualquer indicativo de que a contratação seguirá o regramento da Lei Municipal 3632/2022". A queima de fogos na cidade foi contestada pelo Ministério Público estadual, resultando em uma decisão judicial que proibiu o uso de "fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de 'efeito sonoro ruidoso'", em conformidade com a lei aprovada no município em 2022.

Programação da virada



Neste domingo (31/12), a virada do ano na Praia do Forte, vai ser com a cantora Paula Fernandes, que promete colocar o público para dançar muito sertanejo. Ainda durante a noite, às 21h, preparando todos para a chegada do novo ano, a cantora Raylane também sobe ao palco. Em Tamoios, a chegada de 2024 será celebrada com o Grupo ImaginaSamba. A abertura da noite será com Djs.

O dia primeiro de janeiro será de bênçãos com os shows gospel. Na Praia do Forte, às 21h, sobe ao palco o cantor Samuel Messias. Já em Tamoios, a noite de celebração será com Marquinhos Gomes, que se apresenta também às 21h.