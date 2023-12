Menos carro, mais natureza: visite o Jalapão sem pressa e explore a cultura e as belezas naturais do Tocantins

Jalapão sem pressa – Você provavelmente já ouviu falar do Jalapão (TO), um dos destinos brasileiros mais desejados pelos turistas. Apesar da beleza natural inigualável que existe lá, os roteiros e a possibilidade de conhecer a região são, em sua imensa maioria, massificados, com grande parte do tempo rodando dentro de veículos 4×4 e com minutos contados nos fervedouros, que estão quase sempre lotados.

Para oferecer uma forma sustentável de conhecer o Jalapão sem pressa, a Vivalá – Turismo Sustentável no Brasil lança uma expedição diferente de tudo que já existe. Durante o novo roteiro, o viajante poderá explorar um belíssimo destino brasileiro, com direito a uma total imersão cultural em uma comunidade quilombola e se reconectar com a natureza, sem ficar horas dentro de caminhonetes e longe da muvuca de turistas. O lançamento da expedição acontece no Carnaval de 2024 e ainda conta com algumas vagas disponíveis.

O destino fica localizado a 315 km de Palmas, capital do Tocantins, e é um lugar que possui atividades de real imersão na natureza, além da possibilidade de observar lindas paisagens naturais, mas com conforto e sem exigir muito esforço físico, sendo democráticas e direcionadas a crianças, idosos e famílias completas.

As expedições

As expedições têm como ponto de início e de fim, o Aeroporto de Palmas. Já o principal local de exploração é o parque estadual do Jalapão, uma unidade de conservação para proteção integral da natureza, que fica localizado no leste do estado do Tocantins, no limite com a Bahia, Piauí e Maranhão. É uma região com quase 160 mil hectares, lar de mais de 30 comunidades quilombolas e abundante em paisagens paradisíacas e águas cristalinas.

“Estamos falando de alguns dos destinos turísticos mais populares no Brasil, área de incrível beleza natural, porém que carecem muitas vezes de um turismo realmente sustentável. Afinal, estar em meio à natureza não assegura a sustentabilidade; é crucial considerar conservação ambiental, neutralização de carbono e fatores sociais e financeiros, como respeito às populações locais e suas culturas. Na Vivalá, oferecemos experiências imersivas e autênticas, uma alternativa ao turismo convencional, evitando massificação, pontos turísticos lotados e vivências superficiais. Além de ser responsável e consciente, o Turismo Sustentável garante momentos transformadores e especiais para os viajantes”, destaca Daniel Cabrera, cofundador e diretor-executivo da Vivalá – Turismo Sustentável no Brasil.

O roteiro para conhecer o Jalapão sem pressa

Os roteiros disponíveis na Vivalá possuem duração de cinco ou seis dias dependendo da data escolhida pelo viajante. O produtor de experiências Vivalá, Guilherme Cipullo, afirma que a viagem é de profunda imersão nas belezas naturais da região, ao mesmo tempo em que se vive uma imersão em uma comunidade quilombola. “O Jalapão é um destino de uma riqueza natural ímpar. Tem águas cristalinas e águas mornas, tem os famosos fervedouros, e tem uma paisagem que é influenciada tanto pelo Cerrado, quanto pela Caatinga. Mas o mais especial do nosso roteiro é que, para além de tudo isso, a gente conseguiu fazer uma expedição sem pressa. Um roteiro em que a gente vai usar muito menos carro e fazer mais atividades ao ar livre, conhecer as trilhas usadas pelos povos de comunidades tradicionais que vivem lá e interagir com a cultura da região”, afirma.

Foto: divulgação

As expedições da Vivalá têm como ponto de encontro Palmas, onde recomendamos aproveitar para conhecer a Praia do Buriti ou ver o pôr do sol na Praia da Graciosa durante o primeiro dia. No segundo dia, após o café da manhã, é hora de conhecer o Jalapão. O trajeto até lá é feito em veículos 4×4, os únicos capazes de trafegar pelas estradas de areia da região. A primeira parada é no Cânion Sussuapara, logo após, o almoço e o descanso da tarde é na comunidade do Rio Novo, para então seguir até a comunidade Mumbuca, localizada no município de Mateiros, no Parque Estadual do Jalapão.

Já em Mumbuca, o terceiro dia se inicia com um café da manhã reforçado para seguir até a Cachoeira da Formiga e se refrescar nas águas. Em seguida, é hora da trilha, guiada por um morador local, que se encerra com um almoço. O retorno é pela trilha do Encontro das águas e com direito a banho no fervedouro. O dia se encerra com vivências culturais, sendo uma roda de chá com a Doutora, matriarca da comunidade, e a oficina de Capim Dourado, artesanato tradicional e que surgiu no Jalapão.

Foto: divulgação

O quarto dia também inicia após o café, seguindo de carro para São Félix do Tocantins. Lá, os instrutores locais já esperam o grupo para um rafting nível dois no Rio Soninho. O almoço será por lá mesmo, e o grupo poderá conhecer o Fervedouro Alecrim, considerado por muitos um dos mais lindos do Jalapão. O retorno acontece no fim da tarde e será hora de conhecer Santo, pioneiro do artesanato Buriti. Após o jantar, terá a visita noturna ao último fervedouro.

Para quem optar pelo roteiro de seis dias, terá ainda a oportunidade de vivenciar uma roda de viola de Buriti e Sanfona com os mestres Arnon e Domingos, além de descansar em redários, ativando o “modo quilombola”.

Faça sua viagem com propósito

A primeira saída será dia 9 de fevereiro, e ainda há vagas. Os valores iniciam em R$ 3.610, para os roteiros de cinco dias, e pode ser parcelado em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. O valor inclui hospedagens (hotel em Palmas no primeiro dia e pousada da comunidade durante o roteiro), três refeições diárias (do café da manhã do segundo dia até o café da manhã no último dia), transportes locais, todas as atrações do roteiro, seguro-viagem e time de facilitação e condução presente ao longo do roteiro. Não estão inclusas passagens aéreas até os pontos de encontro e compras pessoais. Para mais informações sobre as expedições para o Jalapão e outros destinos, acesse aqui.

