Cidades do Brasil que você não sabia que possuem tradição natalina

Apesar do Natal no Hemisfério Sul acontecer durante o verão, a cultura americanizada de decorar árvores de natal em formato de pinheiro com elementos que remetem à neve é dominante pelo Brasil. O brasileiro incorporou a tradição da decoração natalina e hoje possui cidades referências conhecidas por seus magníficos jogos de luz com pisca-pisca que encantam a todos que apreciam. Esse encanto vai além dos próprios moradores da cidade, tornando essas cidades verdadeiras atrações turísticas, virando até mesmo uma tradição para famílias que se deslocam todos os anos para poderem apreciar a bela decoração.

A ação de decorar um município para o Natal, além de trazer muita beleza para a localidade, pode ser extremamente benéfica. O Natal é a época do ano em que todos procuram por um pouco de magia e uma cidade decorada pode se tornar um ambiente acolhedor e mágico. Por isso diversas pessoas se deslocam próximo ao natal para apreciarem belas decorações e eventos natalinos, além de ser um momento de união entre casais, familiares e amigos. Com essa movimentação, o turismo ganha muito. Meios de hospedagem, restaurantes e empreendimentos locais sentem o impacto positivo que o investimento em uma bela ornamentação natalina pode trazer.

O Natal Luz, em Gramado, é a maior e mais famosa festa de natal do Brasil. É normalmente o primeiro local que vem à mente da grande maioria das pessoas quando pensam em uma tradicional festa de natal brasileira. Mas em um país de dimensões continentais, a variedade de festas e cidades decoradas que aguardam turistas durante o período do natal é abundante. Existem diversas cidades que mantêm suas tradições a nível regional, mas que investem bastante para conseguir passar a “verdadeira magia do natal”.

Confira abaixo algumas cidades com radição natalina mas que você talvez ainda não saiba:

Belo Horizonte (MG)

Até poucos anos atrás Belo Horizonte era um destino estritamente de negócios, mas as coisas estão mudando a cada dia mais. Além de ser considerada Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO em 2019, a localidade vem se consolidando cada vez mais como um destino de Turismo Cultural. Com isso, os investimentos em se tornar um destino natalino também tem aumentado bastante.

Durante o mês de dezembro o município possui a Cidade de Natal, um complexo de entretenimento temático e imersivo totalmente voltado à experiência natalina, buscando oferecer ao público geral lazer, cultura, programação artística e boa gastronomia. A experiência da Cidade de Natal é privada, contudo, pela cidade é possível encontrar diversos pontos de decoração aberta ao público, como o Projeto Luzes de Natal na Praça da Liberdade, que integra o Natal da Mineiridade.

Praça da Liberdade Belo Horizonte (Foto: Reprodução Instagram @belohorizonte.mg / Gustavo Simões – @gustavosimoes.art)

Domingos Martins (ES)

Localizada na região serrana do Espírito Santo, a cidade de Domingos Martins é bastante famosa entre os capixabas. Com seu clima de montanha, belas paisagens e forte influência alemã e italiana na arquitetura e gastronomia, a cidade é a procura para quem quer fugir da agitação da cidade grande. Principalmente para os casais apaixonados.

Mas durante o período natalino a cidade ganha outro significado. Anualmente, Domingos Martins promove o Bilho de Natal, que em 2023 chegou a sua 27ª edição. É o maior evento promovido pelo município, que atrai turistas de todo o estado para contemplar a belíssima decoração que toma conta da “praça da igreja” e da Rua de Lazer. Além da decoração, o evento conta com apresentações culturais durante todos os finais de semana em que ocorre.

Praça Principal Domingos Martins (Foto: Assessoria de Comunicação – PMDM)

Pomerode – SC

Conhecida como “pequena Alemanha” devido a forte influência da imigração germânica refletida na arquitetura, no dialeto, na gastronomia, no chope e até no comportamento de seus moradores, Pomerode é um destino único. Além de ser um mergulho na cultura brasileira de origem alemã, a cidade possui atrativos variados, como parques temáticos, museus interativos, roteiros rurais e ainda o maior zoológico de Santa Catarina.

A cidade tem uma forte tradição com a realização de eventos durante todo o ano, por isso, durante o Natal, não seria diferente. Contando com um toque da influência germânica, a festa natalina se chama Weihnachtsfest Pomerode (festa de natal Pomerode). O evento é gratuito e conta com diversas atrações, desde apresentações locais até bandas nacionalmente famosas.

Weihnachtsfest Pomerode (Foto: Reprodução Facebook Weihnachtsfest Pomerode)

Garanhuns (PE)

Localizado no Agreste do estado de Pernambuco, a cidade de Garanhuns é terra natal de grandes nomes da literatura, teatro e música, como o cantor Dominguinhos. A cidade é conhecida como a “Suíça Pernambucana”, pois, graças a sua localização, pode chegar a um frio de até 5ºC durante o inverno. Garanhuns também integra o roteiro religioso do estado, mas tem em sua fama a realização anual do Festival de Inverno, em julho, e do Festival Viva Dominguinhos, em abril.

Um dos grandes atrativos da cidade é o Encantos de Natal, evento natalino que completou 20 anos em 2023. Além da decoração que toma conta das ruas, durante os festejos, a cidade promove diversos espetáculos, como apresentações artísticas e contações de histórias, incluindo desfiles natalinos nos finais de semana.

Encantos do Natal de Garanhuns (Foto: Reprodução Instagram @encantosdonatalgaranhuns / Vinicius Vilela e Hilton Marques (PMG))

Já dá tempo de começar a se programar para conhecer as tradições natalinas a partir do próximo ano!

