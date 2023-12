5 atrativos para conhecer em Belém do Pará

As férias são o período ideal para desbravar novos destinos e o que não faltam em nosso país são regiões com atrativos variados para encantar os turistas. Seguindo essa linha, a cidade de Belém, no Pará, recebe milhares de visitantes todos os anos, e tem uma rica oferta de lazer e pontos turísticos a serem visitados, além de ficar próxima de outros municípios com seus atrativos particulares.

Confira abaixo sugestões do que fazer ao passar suas férias em Belém:

Basílica de Nazaré

A Basílica de Nazaré, localizada em Belém, é uma obra-prima arquitetônica que abriga a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. Seja durante as festividades religiosas ou em um dia comum, a atmosfera espiritual e a riqueza cultural fazem desta basílica um destino inesquecível.

Basílica de Nazaré (Foto: Bruna Brandão/MTUR)

Ver-o-Peso

O Mercado Ver-o-Peso é uma experiência sensorial única. Este icônico mercado à beira do rio é um tesouro cultural, oferecendo desde produtos locais e artesanato até a deliciosa culinária paraense. É o lugar perfeito para mergulhar na autenticidade da região.

Mercado Ver o Peso (Foto: Bruna Brandão/MTUR)

Mangal das Garças

Este encantador espaço verde é um verdadeiro oásis urbano. O Mangal das Garças oferece uma combinação harmoniosa de natureza e cultura, com jardins bem cuidados, trilhas e exposições. Além disso, a vista panorâmica da cidade a partir da torre é simplesmente deslumbrante.

Mangal das Garças (Foto: Bruna Brandão/MTUR)

Estação das Docas

Antiga área portuária revitalizada, a Estação das Docas é agora um ponto de encontro vibrante à beira do rio. Restaurantes, bares, lojas e eventos culturais tornam este local uma opção imperdível para quem deseja experimentar o melhor da gastronomia e do entretenimento local.

Estação das Docas (Bruna Brandão/MTUR)

Ilha de Cotijuba

A natureza intocada da Ilha de Cotijuba oferece um refúgio tranquilo a uma curta distância de Belém. Com praias de areias brancas e águas cristalinas, a ilha é um convite ao relaxamento e à conexão com a natureza.

Ilha de Cotijuba (Foto: Ascom Setur Pará)

Onde se hospedar

Para uma estadia tranquila e confortável em Belém o Hotel Vila Rica é a melhor escolha. Com instalações modernas e serviços de alta qualidade, o hotel oferece conforto e elegância aos seus hóspedes. Localizado estrategicamente, proporciona fácil acesso às principais atrações da cidade, tornando a visita ao Pará ainda mais especial. Para os momentos de lazer, possui piscina, pista de cooper e um lago para pesca, além de um restaurante onde são servidas todas as delícias da gastronomia local.

Hotel Vila Rica (Foto: Divulgação)

