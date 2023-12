Litoral Norte de São Paulo tem mais de 200 praias para explorar neste verão; escolha a sua!

O verão começa no próximo dia 22 de dezembro, mas as ondas de calor que começaram já em novembro comprovam que a estação promete! Portanto, os destinos litorâneos, com certeza, são a pedida ideal para essas férias. No Litoral Norte de São Paulo, por exemplo, o visitante encontra mais de 200 quilômetros de praias paradisíacas e muita natureza nos entornos.

Isso porque a Região Turística, que é integrada pelo Circuito Litoral Norte e composta pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, conta com a exuberância da Mata Atlântica preservada. E, unindo o verde com o mar de águas em diversos tons, o cenário não poderia ser outro: um oásis para os turistas de todos os tipos.

Em meio a essa diversidade, o Litoral Norte de São Paulo surge como um paraíso para todos os tipos de turistas, desde famílias em busca de tranquilidade para desfrutar com crianças até grupos de amigos em busca de diversão efervescente ou surfistas em busca das ondas perfeitas.

“O turismo de sol e praia é responsável por uma grande parcela dos visitantes que buscam o Litoral Norte para lazer e não é à toa. A região conta com belíssimas praias nas cinco cidades e tem opções para todos os gostos. Um importante atrativo que movimenta toda a cadeia produtiva do turismo, aquecendo a economia e a geração de empregos nos municípios”, afirma o presidente do Circuito Litoral Norte de São Paulo, Caio Matheus.

E, para ajudar os viajantes que ainda não escolheram sua faixa de areia preferida para essa temporada de férias, o consórcio turístico reuniu, a seguir, um verdadeiro guia de praias. São 20 opções de praias para escolher de acordo com o gosto de cada um. Confira!

Para famílias com crianças

Praia de Guaratuba, Bertioga

Localizada entre os rios Guaratuba e Itaguaré, a praia oferece um mar aberto com águas calmas e cristalinas. A cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, tem um ambiente tranquilo e uma extensa faixa de areia de oito quilômetros.

LEIA TAMBÉM: Virada do ano no Mavsa Resort terá muita música, alegria e sofisticação

Praia da Tabatinga, Caraguatatuba

Praia de Tabatinga (Foto: divulgação/Port Louis)

Tabatinga, no extremo norte da cidade, oferece quase 2 km de orla em uma enseada tranquila, cercada pelo verde da Mata Atlântica. Com areia clara e mar calmo, é ideal para famílias e atrai praticantes de caiaque, esqui aquático e windsurf.

Praia do Julião, Ilhabela

Praia do Julião (Paulo Stefani/ Sectur Ilhabela)

Com 250 metros de orla tranquila, a praia oferece areia branca, vegetação de Mata Atlântica e um mar com pedras e ilhotas. Ideal para mergulho livre, possui piscinas naturais e peixes ornamentais.

Praia de Guaecá, São Sebastião

A praia oferece mar calmo, sendo perfeita para banho e famílias com crianças, principalmente no meio e canto esquerdo. A praia não é de tombo e apenas o canto direito tem algumas ondas.

Praia de Maranduba, Ubatuba

Praia de Maranduba (Foto: Eliria Buso)

No litoral sul de Ubatuba, a faixa de areia é ideal tanto para esportes quanto para famílias com crianças, devido ao mar calmo. A orla conta com quiosques, e a praia ainda oferece entretenimentos como banana boat e um toboágua aquático.

Para surfar

Boraceia, Bertioga

Na divisa entre Bertioga e São Sebastião, é a porta de entrada para o Litoral Norte de São Paulo, com ondas manobráveis em seus cinco quilômetros de extensão.

Praia de Massaguaçú, Caraguatatuba

Praia de Massaguaçu (Foto: Eliria Buso)

A 8km do centro, a praia destaca-se pelas ondas fortes e correnteza, sendo ideal para surfe e bodyboard. Além disso, é reconhecida como a melhor para pesca de arremesso em São Paulo.

Praia do Bonete, Ilhabela

A praia, listada entre as dez mais bonitas do Brasil, é um paraíso para surfistas, com areias macias, águas claras, e ondas de até três metros de altura.

Camburi, São Sebastião

Localizada na costa sul da cidade, Camburi é agitada e procurada principalmente pelos surfistas por suas boas ondas. A praia tem boa estrutura de serviços à beira-mar.

Itamambuca, Ubatuba

Com extensa faixa de areia branca, mar com ondulação forte e boas ondas, é sede de grandes campeonatos de surf.

LEIA TAMBÉM: 7 destinos de Turismo Fluvial no interior de São Paulo

Para badalar

Riviera de São Lourenço, Bertioga

Riviera de São Lourenço (Foto: Marcos Pertinhes)

A Riviera de São Lourenço destaca-se como uma das praias mais populares, oferecendo a maior infraestrutura da região com diversas lojas, bares, restaurantes e hotéis. Além disso, apresenta belas faixas de areia e uma natureza preservada.

Praia de Martim de Sá, Caraguatatuba

A praia destaca-se pela urbanização e excelente estrutura, incluindo quiosques, bares e restaurantes. Com um calçadão com ciclovia, oferece atividades como aluguel de caiaques e pranchas de surf. Durante a temporada, é point dos jovens à noite.

Praia do Curral, Ilhabela

A badalada praia se destaca por sua extensão de 566 metros e público animado. Com diversos bares e restaurantes, oferece diversão garantida com atividades náuticas e uma infraestrutura completa com quiosques, banheiros e parquinho.

Maresias, São Sebastião

Maresias (Foto: divulgação)

Uma das praias mais conhecidas da região, oferece estrutura restaurantes e locações de equipamentos. É ideal para futevôlei, stand-up paddle e caminhadas, famosa pelo surf, e atrai o público jovem com suas casas noturnas e bares.

Praia Grande, Ubatuba

Bastante urbanizada, é o destino mais popular de Ubatuba, frequentado por turistas em busca de agito. Com 1,6 km de extensão, a praia conta com ampla oferta de hospedagem, alimentação, compras e diversos quiosques, além de vendedores ambulantes.

Para ficar longe do agito

Itaguaré, Bertioga

Praia de Itaguaré (Foto: Marcos Pertinhes)

A 20 km do centro de Bertioga, a praia é integrada ao Parque Estadual da Restinga, proporcionando uma paisagem única. Tem 3 quilômetros de extensão e oferece atrações como o encontro do mar com o rio e trilhas para restaurantes.

Praia da Mococa, Caraguatatuba

A cerca de 14 km do centro de Caraguatatuba, a faixa de areia é ideal para mergulho livre, pesca esportiva e caiaque, com mar calmo para banhistas. Destaca-se pela areia monazítica e serve como saída para a Ilha do Tamanduá.

Praia da Pacuíba, Ilhabela

Com acesso por estrada de terra e trilha, a praia oferece isolamento, águas claras para mergulho livre e boas condições para kitesurfe e windsurfe. Quase deserta, não possui estrutura, proporcionando um ambiente tranquilo.

Barra do Una, São Sebastião

Barra do Una (Foto: Alf Ribeiro/ Expressão Studio)

Barra do Una encanta com trilhas na Mata Atlântica, rio que deságua no mar e águas cristalinas. Destaque para a “península” de areia, onde o rio Una encontra o mar, e atividades como stand up paddle, caiaque e passeios de barco.

Praia do Cedro, Ubatuba

Praia do Cedro (Foto: Prefeitura Municipal de Ubatuba)

Considerada deserta, a Praia do Cedro possui apenas um quiosque que atende a faixa de areia inteira por ser pequena. Além disso, tem areia branca, rochas e é usada para o cultivo de mexilhões.

LEIA TAMBÉM: Você sabe o que é e como realizar um stopover?

Sobre o Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes na região do Litoral Norte de São Paulo, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade de vida.

Nos últimos quatro anos, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da melhor forma.

Para viver o melhor da Região Turística, acesse o guia de fornecedores locais por aqui.

The post Litoral Norte de São Paulo tem mais de 200 praias para explorar neste verão; escolha a sua! appeared first on Uai Turismo.