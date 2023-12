São Sebastião se prepara para ser o epicentro do Litoral Norte de São Paulo nas férias de 2024. A Prefeitura caprichou na programação do Festival de Verão, que ocorrerá de 28 de dezembro deste ano a 27 de janeiro de 2024, prometendo transformar o Complexo Turístico da Rua da Praia, no centro histórico de São Sebastião, e a Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, em palcos de pura animação. Com início às 21h e entrada gratuita, o evento vai agitar ainda mais o verão nesta joia do litoral norte paulista.

Atrações

São 25 atrações de renome nacional e internacional, incluindo Thiaguinho, Israel & Rodolffo, Dilsinho, Guilherme & Benuto, Hungria, Turma do Pagode, Biquíni Cavadão, Maneva, Gustavo Mioto e Lexa. Os shows de abertura já prometem incendiar o público. Claudia Leitte trará todo o axé para o Complexo Turístico da Rua da Praia, enquanto a Praça Pôr do Sol será palco para a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, conhecida pelos hits contagiantes como ‘Chora, Me Liga’ e ‘Segunda Taça’.

O Festival de Verão de São Sebastião promete ser uma verdadeira jornada musical que atende a todos os gostos e preferências. Com uma seleção cuidadosa, o evento abraça a diversidade musical, proporcionando um passeio pelos estilos que movem multidões. Os ritmos brasileiros tradicionais estarão em destaque, com o batuque envolvente do samba, as melodias apaixonadas do sertanejo, a energia contagiante do pagode e o compasso animado do forró.

Para os amantes do rock, haverá performances eletrizantes que farão o público vibrar, enquanto o rap e o hip-hop trarão a batida urbana e as rimas afiadas para agitar a plateia. O reggae, com suas vibes positivas, será uma viagem sensorial, e até mesmo o gospel terá seu espaço, proporcionando momentos de espiritualidade e celebração. Todas as apresentações terão shows de abertura de artistas e bandas locais, valorizando os talentos sebastianenses.

Para todos os gostos

São Sebastião é o destino perfeito para as férias como o brasileiro gosta: praia, música boa e equilíbrio perfeito entre natureza e infraestrutura. Com mais de 50 praias e enseadas, o destino oferece opções para todos os gostos, com acesso fácil e sem a necessidade de enfrentar longas trilhas. Maresias, Boiçucanga e Juquehy são apenas algumas das praias que atraem milhares de turistas durante os feriados, não apenas pela areia e o mar, mas também pelas melhores opções de gastronomia e vida noturna. Para quem ama curtir a noite e recarregar as energias com um banho de mar revitalizante, São Sebastião é o destino. É o lugar ideal para quem quer desfrutar do visual do mar e da exuberância verde da Serra do Mar, tudo no mesmo lugar.

Confira a programação completa do Festival de Verão

Complexo Turístico da Rua da Praia – Centro Histórico

Horário: 21h

28/12 (quinta-feira) – Claudia Leitte

29/12 (sexta-feira) – Maria Cecília & Rodolfo

30/12 (sábado) – Vou pro Sereno

31/12 (domingo) – Réveillon

3/01 (quarta-feira) – Ivo Meirelles

Eleição da Corte de Carnaval

5/01 (sexta-feira) – Israel & Rodolffo

6/01 (sábado) – Falamansa

12/01 (sexta-feira) – Thiaguinho

13/01 (sábado) – Turma de Pagode

19/01 (sexta-feira) – Gustavo Mioto

20/01 (sábado) – Guilherme & Benuto

25/01 (quinta-feira) – Padre Fábio de Melo

26/01 (sexta-feira) – Hungria

27/01 (sábado) – Biquíni Cavadão

Praça Pôr do Sol – Boiçucanga

Horário: 21h

28/12 (quinta-feira) – João Bosco & Vinícius

29/12 (sexta-feira) – Xande de Pilares

30/12 (sábado) – Lexa

31/12 (domingo) – Réveillon

5/01 (sexta-feira) – Rastapé

6/01 (sábado) – Atitude 67

12/01 (sexta-feira) – Gabriel O Pensador

13/01 (sábado) Inimigos da HP

19/01 (sexta-feira) Dilsinho

20/01 (sábado) Benziê

25/01 (quinta-feira) – Os Barões da Pisadinha

26/01 (sexta-feira) – Maneva

27/01 (sábado) – Salgadinho

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até o Canto do Mar. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar. A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais.

