A folia mais aguardada do planeta está chegando. O Carnaval de 2024 começa no dia 9 de fevereiro e para quem não dispensa uma experiência exclusiva no ponto mais nobre da Sapucaí, o Camarote MAR chega ao seu quarto ano consecutivo, consagrado entre os mais badalados, mantendo o conforto e o clima que é a cara do carnaval carioca.

Nesta edição, o Camarote funcionará desde o primeiro dia de desfiles, com uma experiência all inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer, espaço beleza e o line up diversificado com os grandes nomes do samba, funk, pagode, e muito mais, agradando aos mais diversos gostos.

Camarote dos camarotes

Dono da maior varanda da Avenida Sapucaí, com 60 metros de frente, e uma das maiores frisas, o MAR fica posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6. Além de ser centralizado, é a mesma localização dos jurados, onde todas as alas dedicam uma atenção especial apresentando todos os quesitos, consequentemente ao MAR. Uma experiência inesquecível para quem não quer perder nenhum detalhe dos desfiles.

Line up para todos os gostos

Nada é mais carioca do que a deliciosa mistura de culturas, ritmos e gêneros. Do pagodinho ao funk com pitadas de rock, a escolha das apresentações do Camarote agrada aos mais diversos públicos. Confira:

Line up:

09/02 – Mumuzinho, Bloco Areia, Alô Som, Saddam, Rapha Lima e DJ A;

10/02 – Dilsinho, Naldo, Bloco 442, Raton, João Rodrigo e Chu;

11/02 – Ferrugem, Bangalafumenga, Bruna Lennon, Cix e Giordanna;

12/02 – Buchecha, Barão Vermelho, Suel, Marcelinho da Lua;

17/02 – Simone Mendes, SIBC, Bateria da Viradouro, DJ RV e Diskover.

Menu especial para não faltar energia

Open bar e open food não podem faltar para quem quer curtir a festa mais bonita do país do início ao fim. Além do cardápio de bebidas premium, o buffet é um dos pontos altos da experiência, do início da festa ao café da manhã com direito à nascer do sol na Sapucaí.

Contando com uma cozinha industrial totalmente reformada e projetada estrategicamente para o rápido abastecimento das duas estações de alimentação, o menu inclui pratos quentes, finger foods, doces, café da manhã e estação fixa de frios, valorizando o comércio local com produtos frescos do Mercado Municipal de Niterói, parceiro do espaço. Tudo isso além do open bar com bebidas premium.

Respeito ao samba em primeiro lugar

Entre os maiores destaques dos últimos anos estão os exponenciais investimentos do MAR em uma acústica impecável para quem quer curtir o furor das baterias emocionantes das escolas de samba, ou o show do seu artista favorito no espaço climatizado. O espaço se tornou inclusive referência para os demais neste quesito.

Para manter o padrão, as tecnologias utilizadas seguem sendo as mais modernas do mercado, garantindo isolamento absoluto do som, que não permite que a música interna atrapalhe o desfile, que é a grande estrela do carnaval, em respeito total ao samba. A preocupação é ainda maior devido a localização, para que o camarote seja o maior parceiro das escolas, não interferindo na audição dos jurados.

Infraestrutura ainda mais confortável

Considerando os 3 pavimentos amplos, são mais de 2.500 m² para curtir a festa com todo o conforto. Além do espaço gigantesco, o lugar é preparado para todo mundo dançar muito sem passar calor. O sistema de climatização é super moderno e sua estrutura é exclusiva do MAR.

Quem nunca passou sufoco para encontrar um banheiro no carnaval? Não no MAR. Sem containers ou filas homéricas como a maioria dos camarotes, o MAR conta com banheiros amplos com acabamento em mármore e porcelanato. Além disso, as equipes de limpeza permanecem durante todo o evento, assegurando a higiene dos locais.

Empreendedorismo impressionante

Muito além dos holofotes e da folia, vale destacar todo o empreendedorismo por trás do Camarote MAR. Parte de uma das festas que mais gera lucro para a cidade do Rio de Janeiro, por si só o MAR gera uma média de 400 empregos diretos durante o período do carnaval, para atender milhares de pessoas que circulam pelo espaço nos dias de desfile.

Serviço:

Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6

Programação:

Ingressos à venda em (com taxa de serviço), aqui:

09/02: A partir de R$ 1.990,00

10/02: A partir de R$ 1.990,00

11/02: A partir de R$ 3.490,00

12/02: A partir de R$ 3.490,00

17/02: A partir de R$ 2.290,00

