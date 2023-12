Próximo destino: Porto e Gaia, em Portugal

A bela cidade do Porto, ao norte de Portugal, é o 2º destino mais visitado do País. Pensando nisso, a curiosidade naturalmente já se aguça para saber o que atrai tantos turistas de todo o mundo a uma cidade tão pequena. Talvez seja o fato de sua arquitetura cheia de personalidade e beleza que trazem charme à cidade. Ou pela linda paisagem formada pelo rio Douro e a ponte Luís I que liga Porto à Vila Nova de Gaia. Ou ainda, simplesmente pela tradição na produção do vinho do Porto.

Na verdade, motivo é o que não falta para separar alguns dias para visitar Porto e se deliciar pelas ruas e vielas que tanto nos fazem recordar das cidades históricas brasileiras. Cada canto da cidade parece um convite para admirar e tirar uma foto.

Andando pelo Centro Histórico

Tire ao menos um dia para andar com calma pelo centro histórico passando pelas principais praças e admirar a beleza e a movimentação ao redor.

A praça da Liberdade é considerada o coração da cidade e onde é possível observar a interseção entre o Porto antigo e o Porto moderno.

Sé do Porto (Foto: tomasc75/ Flickr)

No Pelourinho do Porto ou Pelourinho da Sé o visitante terá uma bela vista, pois fica no alto da cidade. No entorno da Praça ficam a Catedral da Sé, o Museu do Tesouro da Sé, o Paço Episcopal e, o mais recente, Museu do Vitral.

Como o vitral é uma arte muito presente em construções históricas, principalmente igrejas, vale a visita ao museu e descobrir a complexidade por trás da produção de uma obra. Entrar depois na Catedral da Sé com seus 25 vitrais será uma experiência surpreendentemente diferente.

A complexidade por trás da arte dos vitrais – Museu dos Vitrais (Foto: Uai Turismo)

Continuando a caminhada, em frente à Praça do Infante Dom Henrique, construída em 1885, se encontra o imponente Palácio da Bolsa, a Igreja de São Nicolau e do Mercado Ferreira Borges.

Livraria Lello

O tempo parece desacelerar na lindíssima Livraria Lello (Foto: Uai Turismo)

Ainda no centro histórico, encontra-se a famosa livraria Lello. Embora pequena, parece cinematográfica, é realmente lindíssima. Para visitá-la é necessário comprar o ingresso antecipadamente no site da própria livraria. A entrada é por horário então, uma vez com o ingresso adquirido, apesar de ter fila, não existe uma longa espera. A Lello se encontra em frente à Praça Lisboa e bem perto à Torre dos Clérigos.

Igrejas

Além das Igrejas já citadas, como a Catedral da Sé e a Torre dos Clérigos, Porto possui muitas outras, afinal, guarda uma influência católica muito forte.

Parecem uma só, Igrejas do Carmo e das Carmelitas (Foto: Sergio Zeiger/ Flickr)

A Igreja do Carmo e dos Carmelitas fica uma ao lado da outra. A Igreja do Carmo possui toda sua lateral coberta por azulejos que representam a fundação da Ordem dos Carmelitas e Monte Carmelo.

A Capela das Almas é uma das mais visitadas na cidade e se destaca pelos mais de 15 mil azulejos típicos portugueses que fazem referência à vida de são Francisco de Assis e de Santa Catarina.

Estação de São Bento

Estação Ferroviária de São Bento (Foto: Uai Turismo)

A Estação Ferroviária de São Bento é maravilhosa. O prédio de 1896 possui influência francesa e é bastante imponente. Porém, o que mais surpreende é quando você entra no átrio principal. As paredes são revestidas lindamente por azulejos que contam parte da história de Portugal.

Onde comer quando estiver passeando pelo Centro Histórico

Não é difícil encontrar lugares para comer bem pela cidade. Na verdade, qualquer desculpa é usada para fazer um lanchinho, principalmente quando se passa em frente à Mantegaria, especialista em pastel de nata. Delicioso!

De dar água na boca, pastel da nata da Mantegaria (Foto: Uai Turismo)

Uma opção excelente para almoçar é a Cervejaria Clérigos que fica em frente à Lello. Dessa forma, você pode aproveitar enquanto aguarda pelo seu agendamento na livraria. Além disso, fica bem perto da igreja e da torre dos Clérigos. Para quem não gosta de desperdiçar tempo durante a viagem, vale muito a pena.

Local bastante estratégico para almoçar e ganhar tempo (Foto: Uai Turismo)

Outra opção de se fazer um lanche bem reforçado é o Rooftop Flores. Porém, o melhor momento para ir é no fim da tarde. Assim, você pode relaxar enquanto bebe um vinho assistindo ao cair do sol com uma vista privilegiada da cidade. Sem contar que eles servem uma das melhores focaccias da vida.

Do Cais da Ribeira ao Cais de Gaia

O calçadão do Cais da Ribeira, na Cidade do Porto, possui diversas opções gastronômicas à beira do Rio Douro e é um local muito visitado. Mas não se limite a ele. A travessia de barco pelo rio até o Cais de Gaia é muito rápida e imperdível, garantindo um visual sensacional do Porto, de Gaia, da Ponte Luis I, enfim, é difícil fixar os olhos em um só lugar.

Do Cais da Ribeira ao Cais de Gaia (Foto: Uai Turismo)

Do outro lado do Douro, o Cais de Gaia é igualmente agitado, com restaurantes, padarias e lojas. Contudo, Vila Nova de Gaia guarda uma outra grande surpresa que não deve passar despercebido ao visitar a região. O WOW, o novo e incrível quarteirão cultural que foi inaugurado em 2020.

WOW

O novo quarteirão cultural em Vila Nova de Gaia foi erguido aproveitando antigos galpões de armazenamento de vinhos do Porto, reformados para abrigarem grande parte dos atrativos.

Com diversos atrativos, o WOW surge com a missão de descomplicar o mundo do vinho (Fotos: Uai Turismo)

O WOW é uma verdadeira imersão no mundo do vinho. Com 7 museus, 9 bares e restaurantes com gastronomia que faz jus à fama da culinária portuguesa, 1 escola de vinho e várias lojas, surge com a missão de descomplicar o mundo dessa bebida milenar e com tanta tradição no País.

Entre muita história e interatividade, os museus atraem desde crianças até os mais estudiosos do vinho.

O acesso ao espaço onde se encontra o complexo cultural é aberto ao público e em sua praça são realizados eventos de todo o tipo. E a vista? Incapaz de descrever, é a mais bonita que se pode imaginar!

Não visite a Região do Porto sem conhecer o WOW. Na próxima matéria você saberá muito mais sobre esse novo e incrível quarteirão cultural.

