Você sabe o que é e como realizar um stopover?

A expressão ganha cada vez mais força e adeptos nas viagens de avião. Mas afinal, você sabe o que é um stopover? Aprenda como realizar um stopover e aproveitar mais de um destino, economizando no aéreo. As conexões em aeroportos que muitas vezes são necessárias durante uma viagem, especialmente nas internacionais, fazem as viagens mais cansativas. Afinal o que queremos mesmo é chegar no destino escolhido e curtir. Mas e se o seu destino de conexão também fizer parte do seu roteiro?

É exatamente isso que o stopover permite! Primeiramente, vamos entender o porquê dessas conexões. Normalmente as companhias aéreas precisam fazer uma “parada estratégica” em seus hubs de distribuição. Geralmente esses hubs são o país de origem de cada companhia aérea. Portanto, você já deve ter percebido que os voos da Air France fazem conexão em Paris, os da TAP em Lisboa ou Porto, os da Copa Airlines no Panamá e assim acontece com tantas outras.

Um programa para desenvolvimento de destinos e excelente para viajantes

Companhias aéreas que possuem responsabilidade com os destinos nos quais possuem seus hubs e entendem o turismo como um setor sistêmico têm cada vez mais melhorado as condições de realização de um stopover. Há alguns anos um stopover poderia ser de no máximo 3 dias, atualmente já é possível ficar por até mais de uma semana no destino intermediário.

Além disso, algumas dessas companhias conseguem viabilizar descontos e ofertas especiais em hotéis, restaurantes e atrativos dos destinos de conexão. Portugal experimentou um crescimento enorme do setor do turismo com o programa de stopover da TAP e a Copa Airlines já traça um caminho de sucesso para o destino Panamá.

Stopover no Panamá pode ser uma excelente parada a caminho dos Estados Unidos

O Panamá divide estrategicamente a América do Sul da América do Norte. E para quem quer chegar até a terra do Tio Sam com uma parada no Panamá pode se surpreender com a cultura, natureza e o povo panamenho.

O programa Panamá Stopover é uma parceria entre a Copa Airlines e a Visit Panamá. que oferecem um incentivo para os milhares de passageiros que transitam anualmente pelo Hub das Américas® no Panamá, por meio de qualquer voo da Copa.

“O Panamá Stopover é um sinal do nosso compromisso de impulsionar o turismo internacional e destacar as inúmeras atrações turísticas e a diversidade cultural do Panamá para viajantes que transitam anualmente pelo Aeroporto Internacional de Tocumen. O Hub das Américas® oferece ampla conectividade em todo o continente e, graças aos esforços das autoridades e do setor turístico, o Panamá está preparado para receber os viajantes interessados em conhecer as maravilhas que o país oferece“, diz Pedro Heilbron, CEO da Copa Airlines.

A Cidade do Panamá possui alguns dos maiores arranha-céus da América Latina. (Foto: divulgação)

O programa permite que, com o mesmo bilhete e sem custo adicional em sua passagem aérea, o passageiro possa visitar 2 destinos, ficando no Panamá entre 1 e 6 noites e aproveitando a conexão com o país. A ideia é que, com base nas experiências que o Panamá oferecerá aos turistas nesta estadia estendida, a próxima viagem tenha o país como destino principal. Afinal as atratividades por lá são muitas!

O que fazer durante um stopover no Panamá?

O país é conhecido por possuir uma grande variedade de florestas tropicais, um deserto e praias maravilhosas nas duas costas, no Caribe e Pacífico. E o mais interessante, é que é possível conhecer muitos destinos de carro.

Culturas afro e indígena, fazendas de café, turismo rural, sítios históricos, turismo de aventura, vida selvagem em contraponto com a cosmopolita Cidade do Panamá são algumas das experiências que se pode encontrar por lá. Aliás, alguns dos arranha-céus mais altos da América Latina estão justamente na Cidade do Panamá.

O Panamá possui uma oferta turística diversificada, com natureza, aventura, cultura e ao mesmo tempo ambiente cosmopolita. (Foto: divulgação)

Em 2022, o Panamá foi nomeado como “destino emergente mais desejado” no Wanderlust Travel Awards, da revista de viagens mais reconhecida do Reino Unido. Este ano, na publicação internacional The Travel, foi incluído como um dos 10 melhores locais para ecoturismo a nível mundial, sendo um destino único, onde os viajantes podem encontrar parques nacionais, uma vida cosmopolita ativa e culturas ancestrais com uma rica tradição.

Stopover no Brasil

Recentemente a Gol e a Latam lançaram a opção de stopover em voos domésticos, com possibilidade de paradas em São Paulo e Brasília. A ideia é estimular também o fluxo de visitantes nestes destinos. Entretanto o tempo de parada é menor do que o de voos internacionais, podendo ser de no máximo 3 dias com a Latam e 2 dias com a Gol.

