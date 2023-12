A GOL Linhas Aéreas terá um novo destino internacional a partir de março de 2024. Bogotá, capital da Colômbia, será atendida pela Companhia com operações próprias e sem escalas saindo tanto de São Paulo/Guarulhos (GRU), quanto de Buenos Aires/Ezeiza (EZE). A novidade atende ao propósito da GOL de integrar cada vez mais os países da região, fomentando o turismo nas Américas e as viagens a negócios.

A operação entre o aeroporto internacional de São Paulo e a capital colombiana terá início a partir de 31 de março de 2024, com partida às 23h35 e chegada às 3h50, hora local (duas horas a menos do que o horário de Brasília). O retorno tem decolagem prevista do aeroporto El Dorado, em Bogotá, às 23h55, com pouso na Grande São Paulo às 8h20. Inicialmente serão 4 frequências semanais, passando a ser diárias em julho de 2024.

Bogotá é a porta de entrada para diversos destinos operados pela Avianca, parceira estratégica da GOL. Todos os voos serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

O novo voo da GOL amplia a oferta entre as duas metrópoles e se soma aos três voos diários oferecidos entre São Paulo e Bogotá pela Avianca, gerando uma capacidade singular entre os dois países. Além da capital paulista, a maior companhia aérea colombiana ainda oferece voos diretos de Bogotá para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus.

Para além da conexão entre os aeroportos internacionais de Bogotá e Guarulhos, a GOL também terá voos diretos entre a Colômbia e a Argentina. As operações sem escalas de Bogotá para Buenos Aires se iniciam em 1º de abril, com decolagens da capital colombiana às 5h50, chegando a Ezeiza às 14h20. O retorno acontece com saída às 16h50 e pouso planejado no aeroporto El Dorado, em Bogotá, às 21h25.

A GOL opera hoje em outros 12 aeroportos fora do Brasil nas cidades de Assunção, Buenos Aires (Aeroparque e Ezeiza), Córdoba, Mendoza, Montevidéu, Orlando, Paramaribo, Punta Cana, Miami, Rosário e Santa Cruz de la Sierra.

“Marcamos nesta data um passo crucial ao unir três centros de negócios dos maiores mercados domésticos da América do Sul: São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. Essa operação é o início de uma cooperação tripartite entre os mais relevantes operadores aéreos regionais: GOL, Avianca e Aerolíneas Argentinas. Essa estratégia permitirá que os principais players locais, com suas distintas vantagens desenvolvidas no Brasil, Colômbia e Argentina, atendam clientes a negócios ou a lazer, que buscam aeronaves modernas, passagens acessíveis e uma rede de conexões completa em cada uma dessas capitais. Juntos, trazemos mais de 200 anos de credibilidade e tradição para integrar nossos povos, comprometidos com a democratização do transporte aéreo”, enfatiza Mateus Pongeluppi, Chief Strategy Officer da GOL.

