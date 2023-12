Experiência “Astrologia na Taça” na Enoteca Família Salton, em São Paulo

A astrologia estuda a posição dos astros no céu e relaciona com fatos na Terra, dando indicativos sobre humores e destinos das pessoas. E se as personalidades de cada signo são diferentes, o que pode acontecer quando unimos esse estudo ao mundo da enologia? Essa é a proposta da experiência ‘Astrologia na Taça’, que ocorre na próxima quinta-feira, dia 21, na Enoteca Família Salton, em São Paulo. A ideia é apresentar quais características e preferências individuais podem influenciar na apreciação de sabores e aromas dos vinhos de acordo com o zodíaco de cada um.

A experiência funcionará da seguinte forma: primeiro a astróloga Letícia Sábio irá interpretar o mapa astral do participante, identificando seu signo solar, lua e seu ascendente, desenhando assim os principais traços de sua personalidade. Munida dessas informações, a sommelier Paula Daidone indicará o vinho ideal para cada participante, além de oferecer dicas de harmonizações e possíveis destinos enoturísticos que combinam com cada consumidor.

Enoteca Família Salton (Foto: Divulgação)

A programação ocorre a partir das 19h e inclui a degustação de seis vinhos da linha Premium da vinícola Salton. Uma mesa de queijos, frios, antepastos e pães completa a experiência. Os ingressos custam R$ 237 por pessoa e devem ser reservados com antecedência pelo WhatsApp (11) 97684.7896. Essa será a segunda edição da experiência. A primeira ocorre no dia 16, mas já está com os ingressos esgotados.

