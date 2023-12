A conexão entre São Paulo e Salvador ganha um grande reforço com a FlixBus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, com a expansão da nova linha que conecta as duas regiões, como parte da terceira fase de implementação da parceria com a Catedral.

“Após o sucesso da nossa chegada ao Nordeste, entramos na nossa última fase de expansão da parceria com a Catedral, conectando assim as principais regiões do Brasil – Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. É um momento importante de ampliação de rotas, conexão entre as pessoas, movimentação do turismo, sem falar na geração de emprego, renda e a oportunidade em oferecer uma alternativa segura em transportar as pessoas com mais tranquilidade e comodidade na hora de viajar”, comenta Edson Lopes, CEO da FlixBus Brasil.

A nova linha passa pelas cidades de:

Campinas (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Uberaba (MG)

Uberlândia (MG)

Patrocínio (MG)

Patos de Minas (MG)

Pirapora (MG)

Montes Claros (MG)

Francisco Sá (MG)

Salinas (MG)

Cândido Sales (BA)

Vitória da Conquista (BA)

Poções (BA)

Jequié (BA)

Feira de Santana (BA)

Salvador (BA)

As passagens promocionais custam a partir de R$ 39,99 para todas as datas, incluindo Natal 2023 e Réveillon 2024.

Assim como a segunda fase, a FlixBus lança as novas linhas com preços promocionais válidos para viagens realizadas até 31/01. Os interessados poderão adquirir os bilhetes pelo site ou aplicativo da FlixBus (iOS e Android) a partir do dia 05/12 até 15/12. Não é necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que os valores promocionais estarão disponíveis diretamente na exibição da tela de compra, de acordo com a disponibilidade.

Segundo Lopes, a nova fase da expansão reflete mais um avanço da estratégia de crescimento no Brasil, além da missão da FlixBus de oferecer experiências de viagem de ônibus com conforto e preços acessíveis aos passageiros, contribuindo para ampliar o acesso e democratização do transporte de longa distância no país.

