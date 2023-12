Na última semana abordamos algumas tendências para a hotelaria em 2024 como a sustentabilidade, a escassez de pessoal, personalização de serviços, inteligência artificial e bleisure travels. Na coluna de hoje daremos sequência às tendências que merecem a atenção do setor.

6. Bem-estar (Wellness)

Maior ênfase no bem-estar dos hóspedes tem sido uma das tendências hoteleiras mais observadas dos últimos tempos. Isso pode assumir várias formas, desde spas no próprio hotel onde os hóspedes podem relaxar sozinhos ou em pequenos grupos, áreas de contemplação e até aulas de ioga, academia ou instalações esportivas, terapias e massagens diversas. Mesmo em hotéis com pouco espaço para este tipo de instalações, algumas opções são relevantes para o bem-estar, como os lanches saudáveis na recepção ou nos quartos do hotel. Alguns hotéis funcionam até como retiros de bem-estar, permitindo que os hóspedes fujam do seu dia a dia para cuidar melhor da mente e do corpo.

7. Experiências verdadeiramente únicas

Outra entre as principais tendências é a crescente procura dos clientes por experiências únicas. Novamente, as opções aqui são abundantes, desde a organização de passeios ou atividades locais até a realização de eventos especiais. Esses eventos podem ser aulas ministradas por especialistas renomados ou oportunidades para experimentar tecnologias inovadoras. Hotéis tranquilos ou silenciosos também cresceram em popularidade. As ofertas são baseadas principalmente na busca por tranquilidade e na capacidade do anfitrião em tratar do estresse diário de seus clientes. Quaisquer experiências únicas que seu hotel possa oferecer, inclusive através de atendimento personalizado de um colaborador, ajudarão a diferenciá-lo dos rivais e facilitarão a atração para novos hóspedes. Importante ressaltar que experiências verdadeiramente únicas serão aquelas que os hóspedes irão compartilhar em suas redes sociais.

8. Ênfase em Segurança patrimonial, alimentar e higiene

As medidas de segurança patrimonial e alimentar além da higiene são agora um dos fatores que muitos clientes tomarão na decisão de onde se hospedar já que desejam minimizar quaisquer riscos desnecessários associados à viagem. Embora a maioria das empresas em todo o mundo já tenham retomado suas atividades normais, em relação à higiene e segurança, isso assumiu contornos muito mais rígidos. A avaliação quanto a estes quesitos passou a ser aspecto relevante do marketing e na comunicação em busca de futuros hóspedes. Os clientes seguem muito atentos acerca dos riscos envolvidos quando do não-cumprimento dos rigorosos protocolos de limpeza nos hotéis. Este acompanhamento deve fazer parte da estratégia de divulgação do empreendimento possibilitando que os clientes conheçam e valorizem os esforços para que todos os hóspedes sintam-se seguros durante a estada.

9. A implantação de “chatbots” em hotéis (antes, durante e após a hospedagem)

Os chatbots são outra dentre as principais tendências em voga na indústria hoteleira. Eles podem ser especialmente úteis quando a equipe estiver ausente cumprindo outras atividades ou ainda fora do horário de expediente administrativo do hotel. Uma das grandes virtudes dos chatbots é sua atividade por 24 horas, 7 dias por semana. Eles são ferramentas para aumentar as reservas diretas, dar suporte automatizado durante o processo de interação com os clientes de forma rápida e em vários idiomas. Os chatbots também podem ajudar nos esforços de upselling (venda de categoria acima da reservada), cross-selling (vendas cruzadas) e follow-ups (acompanhamento de demandas).

Nas próximas colunas seguiremos abordando outras tendências para a hotelaria em 2024.

