No dia 12 de dezembro de 2023 a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, completa 126 anos. O município é uma das localidades que mais contam com atrações históricas e culturais no Brasil, reserva riquezas naturais e muito conhecimento que também contribuem no entendimento da história do país. Essas características estimulam viagens e roteiros pedagógicos, com saídas de estudantes de escolas de toda a região Sudeste, com o objetivo de aprender de maneira dinâmica, com riqueza em detalhes a partir da experiência.

A Forma Conhecer, operação da Forma Turismo especializada em conteúdo pedagógico, destaca cinco roteiros em Belo Horizonte, que proporcionam aos estudantes a transformação do conteúdo teórico em prático, facilitando o entendimento e tornando a disciplina ainda mais atrativa.

Museu Histórico Abílio Barreto

A sede da antiga Fazenda do Leitão, uma casa construída em 1883 quando existia ainda o Arraial de Curral Del Rei, concentra documentos dos mais de cem anos de Belo Horizonte. Inaugurado em 1943, o MHAB preserva itens que contribuem para a compreensão da dinâmica sócio-histórica da cidade, sua finalidade é tornar público o acesso aos bens culturais preservados, fomentando a participação dos cidadãos na construção da memória e do conhecimento sobre a cidade. Na área externa do museu, estão os abrigos para o bonde elétrico e a locomotiva a vapor, o palco ao ar livre e os jardins.

Mercado Central

O Mercado Central foi inaugurado em 1929, com a proposta de unir em um único local, os produtos destinados ao abastecimento da jovial capital mineira. Atualmente, é considerado ponto mais popular de Belo Horizonte, comercializando diversos produtos, de horti fruti, granjas, pequenos animais e artesanatos. No espaço, os estudantes podem conhecer iguarias locais que ajudaram Belo Horizonte a se popularizar não somente no Brasil, mas também no mundo. O local se revela mais do que um simples comércio, mas aos alunos usarem seus sentidos e raciocínio lógico, como o cheiro, sabor e cores que se misturam num grande mosaico, além de ser um lugar ideal para compras de itens diversos.

Parque Municipal das Mangabeiras

Localizado ao pé da Serra do Curral, patrimônio cultural de Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras conserva em sua área de 2,4 milhões de m², 59 nascentes do Córrego da Serra, que integra a Bacia do Rio São Francisco. No Parque das Mangabeiras, o contato com a vegetação nativa é um dos principais atrativos, sendo representada por áreas de Cerrado e de Mata Atlântica. Árvores como o barbatimão, a candeia, a caviúna, a guabiroba, o murici e o pau-santo são comuns nas áreas de Cerrado.

Dentre as árvores típicas da Mata Atlântica podem ser citadas a copaíba, o guanandi o jacarandá, o jequitibá, o pau-jacaré e a quaresmeira. É o cenário ideal para os estudantes obterem conhecimento geografia, fauna, preservação do meio ambiente, entre outros aspectos culturais e naturais.

City Tour da Pampulha

O complexo arquitetônico da Pampulha é outra ótima alternativa para se aprofundar na rica história de Belo Horizonte. Foi planejado pelo então prefeito na época Juscelino Kubitschek, que a partir do crescimento da capital idealizou um projeto urbanístico revolucionário de estilo modernista. O conjunto da Pampulha, obra prima que leva a assinatura do arquiteto Oscar Niemayer, do paisagista Roberto Burle Marx e do artista Cândido Portinari, tornando-se em julho de 2016, Patrimônio Cultural da Humanidade, título emitido pela UNESCO. Por meio da visita, é possível resgatar a memória dos governos JK, bem como a história da cidade, dentro de uma perspectiva crítica e analítica possibilita a percepção de profundas transformações no âmbito político, econômico, social, cultural e ideológico pelos quais a cidade passou.

Praça da Liberdade

A icônica Praça da Liberdade foi inaugurada no final do século XIX, com a finalidade de sediar os prédios dos poderes de Minas Gerais. Atualmente, a Praça se apresenta como um conjunto arquitetônico com grandes edifícios e jardins, entre eles o Palácio da Liberdade, antiga sede do Governo de Minas Gerais. Desde 2010, a Praça da Liberdade se tornou um grande completo cultural, onde são concentradas uma série de salas de exposições. São inúmeras opções culturais no espaço e diversas opções de roteiros, com museus e centros culturais que são visitadas por diversos turistas diariamente. Entre as principais atrações, destaque para o Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, o Memorial Minas Gerais, o Museu das Minas e do Metal, o Espaço do Conhecimento da UFMG, a Casa FIAT de Cultura, o Centro de Arte Popular, o Museu Mineiro, entre outras.

Roteiros Pedagógicos

Os roteiros pedagógicos são uma maneira diferente de adquirir o saber, através da vivência dos estudantes sob diferentes contextos culturais e socioeconômicos. Como uma extensão da sala de aula, o Forma Conhecer é uma porta de entrada para os estudantes entenderem a importância de aplicar o conhecimento de forma prática, aprimorando um olhar crítico diante de novas realidades.

