Verão na Costa Esmeralda em Santa Catarina

Localizada no litoral Centro-Norte de Santa Catarina, está a Costa Esmeralda, uma região turística da Costa Verde & Mar, composta pelos municípios de Bombinhas, Porto Belo e Itapema. A região tem aproximadamente 60 km de litoral e se destaca por suas águas na cor verde-esmeralda em mais de 50 praias, além de uma rica biodiversidade, atrativos turísticos e segurança.

A apenas 56 km de distância está o Aeroporto Internacional de Navegantes (NVT), conveniência que facilita o acesso até a Costa Esmeralda e se torna a escolha perfeita para chegar até esse paraíso.

“Nossa equipe está empenhada em garantir que o Aeroporto Internacional de Navegantes esteja totalmente preparado para receber os turistas durante a temporada. Estamos cientes da importância de oferecer facilidades para os visitantes, e essa nova rota é mais um passo em direção a tornar a região ainda mais acessível e atrativa.” Sadi Peixoto, gerente do Aeroporto Internacional de Navegantes.

Bombinhas

Bombinhas é uma península que tem 39 praias com características variadas, para agradar a todos os gostos. Desde baías com águas calmas até praias desertas acessíveis apenas por trilhas ou mar, a cidade proporciona uma diversidade de paisagens e opções de lazer em meio à natureza. Atividades como caminhadas, trekking, surf, mergulho, passeios de barco e pedalinho estão entre as atrações. Além de ter três unidades de conservação municipais, incluindo o Parque Natural Municipal da Galheta e a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, enriquecem a experiência de ecoturismo.

Pesca Artesanal da Tainha – Bombinhas – SC (Foto: Cristian Cruz)

Itapema

Itapema, se destaca não apenas pelo desenvolvimento, mas também pela preservação de suas raízes açorianas. As praias mais procuradas pelos turistas são a Central e a Meia Praia. Estas duas praias de Itapema são totalmente urbanizadas e ficam repletas de turistas no verão. O comércio nestes locais é diversificado com inúmeros bares com música ao vivo, restaurantes, hotéis, pousadas entre outros. Cidade perfeita para quem gosta de um agito.

Ponte do Suspiro – Itapema/SC (Foto: Secretaria de turismo de Itapema)

Porto Belo

Porto Belo, fica entre as duas cidades acima, oferece praias, baías, costões e uma Mata Atlântica preservada, ideal para turismo de sol, praia e ecoturismo. Colonizada por portugueses açorianos, a cidade mantém tradições através da pesca, culinária típica e festas populares. Se você gosta de passeios e esportes náuticos venha para Porto Belo.

A cidade ainda tem uma ilha a apenas 900m do continente, A Ilha de Porto Belo, um local paradisíaco, com museus, praias, trilhas, restaurantes e esportes náuticos, a ilha proporciona uma experiência única. Para chegar tem diversas opções de embarcações saindo do Píer Central. Já para os mais aventureiros, o caiaque e o stand up paddle são ótimas opções, que podem ser locados à beira mar mesmo.

Porto Belo – SC (Foto: Bryan Kormann)

