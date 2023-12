Faremos um intervalo na abordagem das principais tendências para a hospitalidade em 2024 para divulgar a TURFEST 2023 que ocorrerá na próxima 6ª feira, dia 15 de dezembro. O evento reunirá a galera do turismo de Belo Horizonte e toda Região Metropolitana em espaço exclusivamente reservado do Mercado Central de BH, o ponto de encontro mais admirado da cidade.

Neste dia os organizadores aguardam receber cerca de 150 pessoas entre hoteleiros, agentes de viagem, locadores de veículos, guias de turismo, receptivos, companhias aéreas, bares e restaurantes, promotores de eventos, jornalistas e influenciadores além de todos pertencentes a suas entidades e associações. A ocasião, a 2ª TURFEST BH – “Festa do Trade Turístico Mineiro” visa celebrar juntos os bons resultados obtidos pelo setor no corrente ano de 2023.

Mas afinal, que resultados são esses? A região metropolitana de BH está entre as capitais que mais incrementou resultados positivos na hotelaria brasileira. Os dados compilados de janeiro a outubro apontam uma evolução de 5,8% na taxa de ocupação, 27% na diária-média e de 33% no RevPar (receita de hospedagem dividido pelo total de apartamentos existentes na Grande BH) quando comparado com mesmo período de 2022, que já tinha sido considero muito interessante sob a ótica de resultados. Em todos os indicadores BH e sua macrorregião aufere resultados acima da média nacional, motivo de boas perspectivas para o ano vindouro na hotelaria!

Programação e convites

A festa desta 6ª feira está programada para acontecer entre as 18 e 23 horas e contará com a inigualável variada gastronomia regional do Mercado Central, chopp e cervejas geladas, música ao vivo com a banda “Amor Voltei” do publicitário Marcílio Soares, sorteios, muita diversão e networking entre os convidados que devem se inscrever pelo Sympla.

A entrada é gratuita e os convites podem ser emitidos até o dia do evento, porém, cada pessoa deverá levar 2 quilos ou 1 litro de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades filantrópicas da capital mineira que zelam por pessoas em vulnerabilidade social e alimentar.

Para o organizador Marcos Valério Rocha, a ação altruísta atrelada à confraternização é elemento fundamental para que o TURFEST siga cumprindo sua missão social concomitante ao aspecto festivo e catalizador do evento anual já tradicional na agenda do turismo belorizontino.

Eventos como este não poderiam ser materializados sem a participação efetiva e o suporte das entidades ligadas ao turismo. Nesta edição a confraternização conta com o apoio da FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação), ABIH-MG (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-MG), ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), ABAV-MG (Associação Brasileira das Agências de Viagem-MG), SINDETUR (Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais), CONFRARIA MINEIRA DO TURISMO, GRUPO GESTORES DA HOTELARIA e MERCADO CENTRAL DE BELO HORIZONTE.

2ª TURFEST BH – Festa do trade turístico mineiro 2023

Data: 15 de Dezembro/23 (6ª feira)

Horário: 18h às 23h (estacionamento coberto no próprio local)

Local: Espaço Cultural – Mercado Central de Belo Horizonte

Av. Augusto de Lima 744 – Centro – Belo Horizonte (MG)

Informações:

Marcos Valério Rocha – (31) 98492-5752 mvaleriorocha@yahoo.com.br

Maarten Van Sluys – (31) 98756-3754 – mvsluys@gmail.com

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria) Instagram: @mvsluys

