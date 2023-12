Ataque ao Bar Brahma: falta de segurança no centro de São Paulo afasta turismo

Eternizado na música de Caetano Veloso por estar localizado na esquina da “Ipiranga com a Avenida São João”, o Bar Brahma é um ponto turístico tradicionalíssimo de São Paulo. Há 75 anos o bar é referência boêmia, da culinária à história. Porém, na tarde do último domingo (3) o local foi alvo de vandalismo após uma tentativa de assalto. Ao menos dez homens arremessaram pedras e objetos no estabelecimento, quebrando janelas e derrubando mesas.

Pelo Instagram, o estabelecimento fez um apelo ao poder público, alegando a falta de profissionais que atuem na segurança do centro da cidade. Além disso, o Bar Brahma fez um convite à população e aos turistas para que ocupem os espaços do centro da cidade para reforçar a sua importância como símbolo da identidade cultural e social.

Insegurança

O Centro de São Paulo está vivendo uma crise de segurança, chegando a registrar um roubo a cada 30 minutos. O alto índice de criminalidade, associado à movimentação da Cracolândia, tem tornado o local cada vez mais problemático, afetando a vida de moradores, comerciantes e, consequentemente, de turistas que gostariam de visitar a região.

Repleto de atrativos consolidados, como o Bar Brahma, o turismo no Centro de São Paulo tem sofrido bastante. Apesar dos esforços realizados pelos proprietários dos empreendimentos da região, que investem para que seus empreendimentos sejam modernos e atrativos, a falta de segurança que assola a localidade inviabiliza os negócios. É preciso que o poder público invista em infraestrutura básica para que seja possível a prática turística.

Centro de São Paulo (Foto: R. Spegel/Pexels)

A partir do momento em que os próprios rostos receptivos da cidade (recepcionista do meio de hospedagem, motorista, garçom etc) afirmam que a insegurança tem sido um problema grave, o turista perde a vontade de conhecer a região e é tomado apenas por um sentimento de medo, normalmente compartilhado com terceiros, gerando ainda uma imagem negativa da região.

O problema da segurança de São Paulo não deve ser resolvido apenas em decorrência do turismo. Um destino turístico precisa ser, primeiramente, um bom lugar para o próprio morador, e só assim ele estará preparado para receber turistas. Dessa forma, o investimento na própria cidade e na melhoria da qualidade de vida da população, automaticamente será convertido em um destino atrativo.

#VemProCentro

Através das redes sociais, o Bar Brahma levanta a hashtag #VemProCentro, com intuito de convidar a todos para ocuparem atrativos, bares e espaços do Centro. Demonstrando a importância da região para a cidade, tanto para os próprios moradores quanto para turistas. A ocupação também é uma forma de chamar a atenção das autoridades para a solução dos problemas que assolam a localidade.

Apesar da situação de insegurança atual, que espera-se que seja resolvida o mais breve possível, o Centro de São Paulo é um local que deve realmente ser ocupado. A região apresenta uma importância cultural, histórica e social gigantesca. Repleto de museus, bares, restaurantes, centros culturais, comerciais, entre outros, a localidade possui atrativos para todas as idades e classes, sendo uma referência para o turismo.

Confira alguns atrativos existentes na região, nas proximidades do Bar da Brahma, que valem a visita:

Terraço Itália

Localizado em um dos mais icônicos e imponentes prédios de São Paulo, o edifício Itália, o luxuoso restaurante é sinônimo de requinte e exclusividade. Com mais de cinco décadas de história, o espaço possui uma bela vista panorâmica, que se tornou um cartão de visitas da cidade. Com proposta mais intimista e focada em experiências únicas, o Terraço Itália proporciona almoços, jantares, eventos sociais ou corporativos.

Vista do Terraço Itália (Foto: Reprodução/Instagram @terracoitalia)

Theatro Municipal de São Paulo

Com mais de 111 anos de história, o Theatro Municipal de São Paulo é uma das maiores Casas de Ópera do Brasil. O espaço tem a premissa de proporcionar experiências memoráveis e acessíveis, acolhendo expressões artísticas clássicas e contemporâneas. No espaço, é possível realizar uma visita educativa, desde que seja agendada e também comparecer a alguma apresentação.

Theatro Municipal de São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram @theatromunicipal)

Sampa Sky

Localizado a uma altura de 150 metros, no 42º andar do Mirante do Vale, edifício mais alto do Centro de São Paulo, está o Sampa SKY. O ponto turístico conta com uma vista 360º da cidade e um espaço de 700m². Para a sensação de flutuar sobre as ruas e avenidas, dois decks de vidro se estendem para fora da fachada, permitindo que o visitante conheça São Paulo de um ângulo diferente.

Sampa Sky (Foto: Reprodução/Instagram @sampasky)

Farol Santander

O centro de cultura, turismo, lazer e gastronomia Farol Santander é um ambiente de experiências. O espaço possui uma pista de skate, um loft, uma escola de gastronomia, um bar dentro do antigo cofre e muitos outros espaços que proporcionam momentos únicos e fazem com que se pense em novas formas criativas de se relacionar com as pessoas e os espaços. Além disso, também possui exposições imersivas, narrativas ou galerias inéditas.

Farol Santander ao fundo (Foto: João Tzano/Unsplash)

Praça da República

Em meio a tantos espaços culturais, sociais e gastronômicos, está a Praça da República, um dos locais históricos mais famosos do Centro de São Paulo. Aos domingos a praça é tomada por uma tradicional feira popular, onde é possível adquirir peças de artesanato e vestuário, além de experimentar comidas de rua de várias nacionalidades e de diversas regiões do Brasil. Na praça também se localiza o Edifício da Escola Caetano de Campos, que abrigou a primeira escola pública de São Paulo, mas hoje abriga a Secretaria da Educação e a Biblioteca Infanto juvenil Monteiro Lobato.

Praça da República (Foto: Carlos Alkimin/Flickr)

Esses são só alguns dos atrativos possíveis de conhecer em um passeio de poucos passos pelo Centro de São Paulo. Que sejam possíveis de serem realizados em breve!

