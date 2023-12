Rockefeller Center: um complexo turístico e de negócios com a essência de Nova York

Quando se fala no Rockefeller Center, de início o que vem à nossa cabeça é a história da família milionária, o rink de patinação e a árvore de natal mais famosa do mundo. Mas o Rockefeller Center é um complexo turístico que oferece muito mais, e inova a cada ano. Por isso, na segunda matéria do Especial Nova York, o Uai Turismo gravou direto do complexo o 9º episódio do videocast do portal, em uma conversa descontraída com Mariana Marcone, brasileira, turismóloga e Gerente de Vendas do Rockefeller Center. Além da entrevista, você vai conferir nesta matéria tudo o que há para fazer por lá, e as novidades que estão no forno, chegando ainda em 2023 e as que chegam em 2024.

Em entrevista exclusiva para o Uai Turismo, Mariana Marcone, Gerente de Vendas do Rockfeller Center falou sobre as atratividades do complexo e sobre a importância do trabalho da NYC Tourism + Conventions.

O Rockefeller Center é muito mais que um conjunto de prédios. É um complexo de turismo e negócios, onde ao se visitar o turista pode perceber o dia a dia do nova iorquino que trabalha por lá. Além disso, é possível desfrutar tanto da parte externa, quanto da parte interna. E é isso que a segunda matéria do Especial Nova York 2023 vai te mostrar: como explorar o Rockefeller Center da melhor maneira!

Comece pelo Rockefeller Center tradicional

Sempre vale a pena fazer o feijão com arroz, por isso o óbvio do complexo já impressiona, e muito! E se for para ser tradicional, escolha as festas de final de ano para visitar o Rockefeller Center, afinal é por lá que fica a árvore de natal mais famosa do mundo! Mas fique atento ao período, ela só é inaugurada após o feriado de Ação de Graças e um verdadeiro show é montado para o acendimento das luzes da árvore. Aos seus pés fica o rink de patinação, outra tradição nova iorquina dessa época do ano. E não se preocupe se você não sabe (ou não quer patinar), só ficar ali assistindo já é uma diversão! À medida que as pessoas vão passando você começa a identificá-las, e consegue ver sua evolução, ou não! E acredite, isso é bem divertido.

O Top of the Rock, 360º de NYC

Nova York é famosa pelos arranha-céus, e assistir a cidade do topo é um verdadeiro espetáculo. A cidade conta hoje com 5 observatórios, e cada um tem a sua característica individual. E ainda, escolher visitá-los em vários horários do dia vai te dar várias perspectivas da cidade.

O Top of the Rock, que é o observatório do Rockefeller Center oferece uma vista de 360º da cidade e é o que está mais próximo do Central Park. De lá é possível avistar os outros observatórios, e dá para sentir a cidade aos seus pés, com todas as suas luzes (se você for à noite) e seus sons. Já na subida pelo elevador é possível ter sensação do que está por vir, afinal o entretenimento já começa ali.

A vista do Top of the Rock impressiona de qualquer ângulo. (Foto: Uai Turismo)

Já no topo são 3 decks para observação, já que existem vistas para s faces norte, sul, leste e oeste. E são vária as formas de realizar o passeio, com ingressos que vão desde 34 dólares a 125 dólares. O mais barato te dá acesso ao topo para assistir toda a vista, o Express Pass viabiliza a entrada imediata a qualquer hora do dia que você escolher, acesso prioritário ao elevador e 20% de desconto na loja de presentes. O Rock Pass oferece uma visita a todos os seus pontos principais e obras de arte. Depois, a visita ao Top of the Rock para apreciar as incríveis vistas de 360 graus do horizonte de NYC. São duas experiências únicas do Rockefeller Center em uma. E por fim o VIP Pass, um passeio guiado pelo Top of the Rock Observation Deck com entrada rápida, acesso prioritário ao elevador, passe para fotos e 20% de desconto na loja de presentes.

Explore o prédio e as imediações, tudo faz parte do complexo Rockefeller Center!

O que muita gente não sabe é que o subsolo do prédio principal pode ser visitado. São lojas, restaurantes, cafés e até engraxates por lá. A arquitetura remete ao período da construção e como toda edificação, conta a história de uma época. No caso, uma época cheia de glamour!

Por isso, o passeio guiado vale a pena. O guia conta sobre a arquitetura do prédio, sobre a família e sobre o modo de vida do período mais glamouroso dos Rockefellers. Ir sozinho é correr o risco de passar ao lado de algo incrível e não fazer nem ideia! Um exemplo é o enorme lustre de cristais que fica na entrada. Todos os 15 mil cristais foram montados no formato do prédio, como se ele estivesse de ponta a cabeça. Por si só já é uma obra impressionante, mas saber que ele repete a arquitetura do prédio vai te deixar de queixo caído. E ainda as pinturas espalhadas pelo saguão, e os elementos arquitetônicos fazer a visita guiada da um up no passeio.

O interior do prédio onde visitantes e executivos dividem harmonicamente o espaço é uma referência à arte e arquitetura da década de 30. (Foto: Uai Turismo)

Do outro lado da rua ainda existe um restaurante italiano bem charmoso, chamado Lodi, que também faz parte do complexo. Depois do passeio, vale a pena um jantar por lá, para relaxar degustando um Martini e um risoto ou uma massa.

As novidades que chegam ainda em 2023 e 2024

The Weather Room Cafe & Bar: Agora já é possível tomar um café ou drink lá do alto do Top of the Rock. Já imaginou um legítimo Martini nova iorquino com a cidade aos seus pés? O bar já foi inaugurado neste mês de novembro.

VIP Lounge: Os clientes que compram os tours VIP guiados a partir de dezembro deste ano serão recepcionados de forma ainda mais VIP.

Foto com o Papai Noel: Neste final de ano, o Rock Pass também oferece uma foto com o Papai Noel na icônica árvore de natal. Já imaginou sua foto com o legitimo Santa Claus?

Chalés climatizados: para quem não abre mão do conforto na hora da patinação foram instalados chalés climatizados com serviço de alimentos e bebidas de frente para o rink de patinação e a árvore de natal. Para este ano já estão esgotadas as reservas, mas para o ano que vem ainda é possível se planejar!

The Beam: Sabe aquela foto dos trabalhadores em uma barra de ferro do alto de um prédio? Pois é, a partir de dezembro 2023 será possível reproduzir essa foto direto do Top of the Rock e ainda girar 360º em uma plataforma de 3 metros de altura.

Novo mezanino: Em 2024 será inaugurado mais um espaço para contar sobre a história do Rockefeller Center

Skylift: Também em 2024 será possível desfrutar de mais uma forma o visual da cidade, através de uma plataforma que será instalada no piso 70 do prédio.

O Skylift será inaugurado em 2024. (Foto: divulgação)

