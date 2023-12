Recentemente, a convite da Turismo 360, do Visite Beira Rio e Descubra Três Marias, no âmbito do projeto de desenvolvimento do turismo da região, realizado pela Nexa e Instituto Votorantim, o Uai Turismo descobriu a região turística composta pelo distrito Beira Rio e a cidade de Três Marias, localizada a 275km de Belo Horizonte, logo ao lado da BR-040, que faz a ligação de Brasília (DF) ao Rio de Janeiro (RJ). A região de Minas onde o sertão vira mar conta com diversas experiências turísticas, desde a vivência completa do cerrado à navegação no Velho Chico. Mas falar em experiências em Minas Gerais, com certeza é falar em fartura culinária. Por isso, cuidado com a gula ao visitar Beira Rio e Três Marias!

LEIA TAMBÉM: Beira Rio e Três Marias: A região de Minas onde o sertão vira mar

Dos tempos de JK

A represa de Três Marias foi inaugurada no início dos anos 60, durante a presidência de Juscelino Kubitschek. Foi o próprio presidente que cortou a faixa de inauguração da barragem, às margens do Rio São Francisco. Mas para além da represa, a passagem de JK pela região teve outras peculiaridades que ainda hoje valem a pena serem lembradas.

Durante suas viagens, o presidente tinha um modo especial de se alimentar, deixando sempre claro quais eram suas preferências e como gostaria que fossem feitos seus pratos. Como uma forma de preservar essa memória, o Restaurante Diadorim realizou o resgate de um dos pratos preferidos de Juscelino, o Surubim à moda Três Marias, e transformou essa preservação em uma verdadeira experiência.

Surubim à moda Três Marias (Foto: Acervo Uai Turismo)

O prato começa a “ser comido” já pelos olhos, com a explosão de cor e a variedade de alimentos contidos na sua ornamentação. Pelo visto JK tinha bom gosto, pois tanto no visual quanto no sabor, o prato de destaca. Mas a dificuldade de vencer a gula é ainda maior, pois antes o Surubim você delicia uma maravilhosa entrada e ainda finaliza a experiência com sobremesa.

LEIA TAMBÉM: Descubra as belezas do Peruaçu que ultrapassam as cavernas

Além de se deliciar com o prato e viajar pelos sabores, você também será convidado a viajar pelas histórias locais com a sequência de narração do grupo de Contadores de Estórias de Manuelzão. O grupo traz mais encanto ainda aos contos do surgimento da cidade, que é cercada de mistérios. Mas JK não é a única pessoa famosa que andou pelas terras da região e que tem sua história contada, outro grande nome que fez história pelo sertão mineiro é Guimarães Rosa. O escritor não apenas passou pela região, como escreveu sobre ela e sobre seus moradores, levando um destaque a Manuelzão, um dos vaqueiros mais famosos retratados em sua obra e morador de Andrequicé, distrito de Três Marias que hoje é reconhecido como um memorial vivo.

Apresentação do grupo Contadores de Estórias de Manuelzão (Foto: Acervo Uai Turismo)

A experiência é uma verdadeira imersão na cultura local e nas origens da cidade. É uma viagem ao passado em diversos sentidos, do paladar à audição. Permita que sua imaginação viaje nesse jantar!

Pratos Premiados

O Cerrado se faz sempre presente nas experiências pela região. Mas em algumas, ele tem um toque especial. Afastada do centro, nem tão longe de tudo, mas distante o suficiente para sentir apenas a tranquilidade de estar no meio de um bioma tão rico, está a Pousada e Restaurante Maria das Flores. O local é um verdadeiro refúgio para quem quer fugir da selva de pedra e ficar em pleno contato com a natureza, ouvindo nada mais que o som da fauna local.

A pousada é composta por pequenos chalés, que são do tamanho ideal para uma viagem aconchegante com a família ou com um pequeno grupo de amigos. O aconchego começa no momento em que você é recepcionado pelo Tarcílio e pela Regina, o casal proprietário da pousada e restaurante, que te recebe tão bem que faz você se sentir até em casa! Mas é uma casa com um diferencial e tanto, pois além dos chalés, o espaço conta com belos jardins repletos de plantas locais, em que é possível aprender muito mais sobre o bioma se tiver a sorte de ser acompanhado pelo Tarcílio em uma caminhada.

Tarcílio e Regina com o primeiro prato da experiência (Foto: Acervo Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Muito além do Vale do Aço: Descubra o Ipatinga Rural

Mas a grande experiência da pousada está relacionada a uma parte muito especial para os mineiros: a cozinha! Enquanto você realiza sua caminhada pelos jardins, Regina está preparando a experiência Maria das flores: degustação de pratos do festival de gastronomia. Durante a experiência, você poderá degustar quatro pratos que foram elaborados e premiados ao participarem de festivais de gastronomia, todos construídos com o que o Cerrado tem a oferecer, tanto da fauna quanto da flora. Enquanto se delicia dos pratos, você irá ouvir a história de como a pousada e restaurante começou e como a gastronomia conquistou o casal a ponto de se tornarem tantas vezes campeões.

Pratos da experiência (Foto: Acervo Uai Turismo)

Ao final da deliciosa experiência, nada melhor que mais uma caminhada pelos jardins. Mas não é só para desgastar do almoço. Ao final da trilha, o restaurante conta com um belíssimo deck, em que você poderá desfrutar de um café e de um licor, ambos de produção própria, e apreciar o rio correr enquanto isso. É o puro suco da mineiridade!

Café e licor da pousada e restaurante Maria das Flores (Foto: Acervo Uai Turismo)

A região do Beira Rio e de Três Marias conta com diversas experiências variadas, mas uma coisa é certa: é bem difícil não cair no pecado da gula!

Todas as experiências precisam ser reservadas com antecedência. Para mais informações sobre a região acesse visitebeirario.com.br ou descubratresmarias.com.br.

LEIA TAMBÉM: Supere a vaidade no Santuário da Serra da Piedade

The post Cuidado com a gula ao visitar Beira Rio e Três Marias! appeared first on Uai Turismo.