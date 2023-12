Descubra New York City da melhor forma: a pé

Pode ser a sua primeira ou a centésima vez em Nova York, sempre haverá algo novo para descobrir. Afinal a cidade é inquieta, e mesmo existindo milhares de opções, a cada ano é possível encontrar novidades por lá. Por isso, a melhor forma de conhecer a famosa New York City é a pé (e claro, aproveitando eventualmente o metrô que encurta alguns caminhos). Prepare-se para caminhar muitos quilômetros por dia, e só se dar conta do tanto que andou quando chegar ao hotel. Neste especial de 5 matérias, você vai conferir:

E ainda saber onde se hospedar e as melhores formas de se deslocar!

Chegando em NYC

Uma excelente opção para chegar em Nova York é pela Copa Airlines. Os mineiros então podem desfrutar de um voo que sai de Belo Horizonte direto para o Panamá, com possibilidade de um stopover na cidade, afinal é lá o hub da companhia. E de lá seguir direto para a Big Apple. Além de Belo Horizonte, essa opção também está disponível para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Manaus.

A Copa Airlines é considerada a companhia aérea mais pontual da América Latina, e realmente o embarque é bem ágil, e não raramente vemos o avião pousar até mesmo antes do horário previsto. E aí é só curtir o destino. Durante o voo, na classe econômica, você vai encontrar entretenimento com filmes, séries e músicas cujo acesso pode ser feito pelo próprio celular. Como o voo de ida é noturno, os passageiros podem contar com jantar e café da manhã.

Porém, se você optar pela classe executiva não vai se arrepender! As poltronas são bem espaçosas e garantem aquele soninho reparador. O serviço de bordo é realizado por comissários extremamente atenciosos, e as refeições são servidas em louças. No entretenimento uma tela para cada passageiro, para assistir toda a programação disponível. Além disso, você recebe uma nécessaire com itens para o seu conforto durante a viagem, como meias, tapa-olhos, protetor labial e hidratante de mãos.

Entenda como Nova York está organizada

Sim! Nova York é geometricamente pensada, por isso, por mais que você se perca pelas suas ruas e avenidas, rapidamente vai se encontrar novo. Aliás, mesmo sendo sua primeira vez na cidade, alguma coisa vai te dizer que você já esteve por ali. Afinal, são tantos filmes e imagens que estão no nosso consciente (e inconsciente) sobre Nova York, que todo mundo se sente um pouquinho “new yorker” ao andar pelas ruas da cidade.

5 distritos – conhecidos como Boroughs – compõem a cidade: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Manhattan é o mais glamouroso e o mais fácil de circular. Afinal, é uma ilha, onde a oeste está o Rio Hudson e a leste o East River. Ao norte é a parte conhecida como Uppertown (parte de cima da cidade, em tradução livre), e ao sul Downtown (a parte de baixo). E bem no “meio” está? A Midtown (a parte do meio).

Do East Side (lado leste) partindo do East River começam as avenidas, que cortam toda a ilha de Manhattan de “up” a “down” (ou de cima a baixo), que vai desde a 1ª avenida até a 12ª avenida chegando no Rio Hudson. No meio do caminho, você ponde encontrar algumas avenidas que não carregam um número, como a Lexington Avenue, a Park Avenue e a Madison Avenue, por exemplo. Mas não se preocupe, nada que um mapa ou um GPS não te coloque na “linha” novamente.

Transversalmente estão as ruas, também organizadas por números. Dessa forma, é possível seguir da Rua 1 em Downtown até a Rua 147 em Uptown, a oeste de Manhattan. Como a ilha é irregular, as “pontas” são batizadas com outros nomes. Como toda a “ponta” Downtown, cercada pelo Brooklyn a leste e por Staten Island, mas abaixo, quase a oeste. Nesta “ponta” estão bairros bem conhecidos como Little Italy, Chinatown, Tribeca e o coração financeiro do mundo, Wall Street.

A pé por New York City: como fazer um walking tour pela Big Apple

Andar por Nova York, se perder e se achar é sem dúvidas a melhor maneira de conhecer a cidade. Entretanto, existe um programa incrível chamado Big Apple Greeter, onde nova nova-iorquinos te levam para um passeio a pé pela cidade, mostrando lugares e contando histórias da vida na megalópole.

A Big Apple Greeter é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo que enriquecer a experiência dos visitantes, conectando turistas a moradores entusiasmados que atuam voluntariamente.

Nosso greeter por lá foi o Jeff, que já aposentado conhece muito da cidade e é um desses apaixonados por Nova York. Começamos pelo Central Park. Ele contou que o parque não é natural, foi todo construído a fim de gerar bem-estar aos moradores, e com um projeto tão impecável se tornou um dos locais mais visitados do país.

Casa da Madonna em NYC e o passeio com o Big Apple Greeter, uma das melhores formas de conhecer a cidade. (Foto: Uai Turismo)

“Fofoquinhas” que adoramos saber também fazem parte do passeio, como a casa do Seinfield e quando a Madonna quis comprar um apartamento de frente para o Central Park e não foi bem aceita pelos condôminos. Assim, ela comprou ali perto três casas e as transformou em uma mansão, estimada pela bagatela de 40 milhões de dólares. Com essa informação quem sabe você não dá a sorte de ver a loira chegando ou saindo de casa?

O Jeff é realmente um ótimo e bem humorado contador de histórias, por isso andamos também no entorno do Central Park em Upper East Side. E foram várias histórias de como a cidade se estruturou e se tornou a potência que é hoje.

As luzes da Times Square e os espetáculos da Broadway

O local onde as fotos mais famosas da cidade acontecem é realmente um show de luzes. E a publicidade faz parte do show! A Times Square parece estar em constante festa, e na verdade está! Afinal é por ali que estão os teatros da Broadway.

As luzes da Times Square parecem uma festa constante. (Foto: Uai Turismo)

Inclusive, uma das mais recentes estreias da Broadway é o “MJ – The Musical” que conta de maneira espetacular a trajetória do Rei do Pop, Michael Jackson. O musical impecável narra a trajetória desde a infância conturbada e a difícil relação com o pai do astro, a formação dos “Jackson’s 5” até a vida adulta e o ápice da carreira. A transição de cenários e de figurinos mais parece um show de ilusionismo. As atuações são impecáveis, e só pelo tom de voz é perceptível qual personagem é quem. E as músicas! Ah, as músicas! É impossível não cantar junto e não se emocionar.

É na Broadway que você tem a certeza de que a arte é sim uma das maiores maravilhas do ser humano, e que em época de tantas tragédias que o mundo vive, existem artistas (no palco e atrás dele) que trabalham duro para levar emoção e admiração à quem passa por lá.

“MJ The Musical” com certeza vai te emocionar. (Foto: Uai Turismo)

Um hotel localizado onde tudo acontece: O POD Times Square fica bem no coração de Nova York e tem toda a atmosfera urbana da cidade. Bem perto das luzes, cafés e, claro, da Broadway o hotel permite fazer a maioria das atrações a pé. Os quartos são silenciosos, e mesmo pequenos são bastante funcionais. Com amenities, secador de cabelos e TV, é possível ter todo o necessário para a estada por Nova York.

Os recepcionistas são extremamente simpáticos, e a área social do hotel é decorada de maneira jovem e descontraída. O POD é uma rede com 4 hotéis bem localizados na cidade com a essência mais econômica. Por isso não oferece minibar, nem café da manhã , afinal é possível encontrar tudo isso a poucos passos do hotel e ainda “se passando” por um nova-iorquino raiz! Caso você não queira sair do hotel, no lobby bar é possível também tomar um típico café nova-iorquino em um ambiente super bem decorado, ou um drink no final do dia.

A mais famosa de todas as avenidas para conhecer fazendo New York City a pé: 5th Avenue

Andar pela mais famosa das avenidas é também um excelente programa gratuito. A não ser que você queira entrar em uma das lojas de grife e levar a sua peça de luxo. A 5ª Avenida é uma das avenidas mais caras e comerciais de Nova York.

As lojas de luxo são uma marca da 5ª Avenida. (Foto: Uai Turismo)

A 5ª Avenida se inicia em lower Manhattan, que fica a partir do Washington Square Park, e se estende até a rua 142, no Harlem. Ela divide as ruas do leste e do oeste de Manhattan, bem como o ponto número zero para os números das ruas.

E é por lá que acontecem grandes eventos da cidade, como a Macy’s Thanksgiving Day Parade, a Parada de Ação de Graças da reconhecida loja de departamentos, e que marca o início das festividades de final de ano de Nova York.

