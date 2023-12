Aproveite o verão em São Roque, a 60km de São Paulo

As férias de final de ano estão chegando e com elas, diversas viagens começam a ser marcadas e planejadas. Se você é do clube dos que ainda não escolheram um destino para conhecer no verão, descubra São Roque, uma cidade que fica a apenas 60km de São Paulo e possui atividades para todas as idades. Os empreendimentos Vinícola Góes e Cantina Tia Lina estão apostando no turismo de experiência, apresentando um diferencial para a temporada de férias de verão.

Vinícola Góes

São Roque é uma cidade com muitas vinícolas e adegas, que são grandes pontos turísticos da cidade, chamando atenção pela boa infraestrutura, restaurantes e degustação de produtos. A Vinícola Góes é um grande exemplo disso. Localizada no km 9 da Estrada do Vinho, é uma referência da cidade e um excelente passeio para os amantes da bebida de Baco. Para iniciar novos apreciadores ao mundo dos vinhos e cativar ainda mais os antigos, a vinícola oferece diversas opções de atividades. Confira:

Wine and Bike – Um giro de bike pelos vinhedos da Vinícola Góes.

Um passeio de Bike exclusivo pelos vinhedos acompanhados de um Guia durante todo o percurso. No final, os visitantes são recebidos com frutas, sucos, sanduíches e uma degustação de vinhos da Vinícola. Duração média de 2h30min.

Tour pelos Vinhedos – com guia especializado e bate-papo sobre uvas, curiosidades e vinhos.

O visitante segue em um charmoso “trenzinho” até a fazenda, onde são cultivadas algumas variedades. O participante permanece durante todo o percurso, embarcado no veículo. Duração de 1 hora.

Degustação Orientada

Todos os dias com horários e portfólio pré-estabelecidos. Para essa atividade, não há agendamento prévio. O visitante adquire seu voucher no dia, seguimos uma regra de ordem de chegada, disponibilidade de 20 vagas por horário.

Degustação Premium

Inclusos quatro Rótulos Premium da Vinícola Góes, sempre harmonizando com aperitivos, pães e queijos. O turista recebe uma taça personalizada e um chapéu! O passeio tem início em nossa sede e segue para os vinhedos em um charmoso “trenzinho”, onde acontece a degustação harmonizada. Tempo de duração de aproximadamente duas horas.

Góes Wine Bar

O ambiente oferece um menu com variadas opções de rótulos, com destaque para a linha de vinhos finos premium, servidos em taças e acompanhados de um cardápio de aperitivos perfeitos para uma deliciosa harmonização.

O Góes Wine Bar tem um ambiente aconchegante, rodeado de área verde, próximo ao lago ornamental da Vinícola, podendo acomodar seus clientes tanto no balcão da área interna como também no deck panorâmico. Um espaço para que os visitantes possam desfrutar uma experiência inesquecível de tranquilidade, acompanhada de um bom vinho.

Piquenique Vinícola Góes

O passeio se inicia na loja, com o credenciamento e retirada dos cestos especiais, um de nossos monitores guiará os turistas com os carros próprios até os parreirais onde serão realizados os piqueniques! Os visitantes receberam:

1 Cesta de couro;

2 chapéus;

1 Tábua de frios e croissants;

1 saca rolhas personalizados ou uma tampa de espumante;

2 Taças de Acrílico

1 espumante ou vinho a ser escolhido (Espumante Saint Tropez, Tempos de Góes Malbec ou Casa Venturini Sauvignon Blanc);

1 toalha para piquenique

Caso haja a presença de crianças ou adolescentes, é possível o acréscimo do Kit Infantil, onde o mesmo contém um copo especial, com suco de tangerina, uva tinta ou uva branca assim como o acréscimo de um croissant!

Parque Ecoturístico Góes

Envoltos por um lago ornamental que transmite tranquilidade e equilíbrio com a natureza. O visitante encontra diversos restaurantes como: o Vale do Vinho, Bar do Batata e a Casa Araucária que possuem diversos pratos que agradam todos os paladares. Sem contar a loja de souvenirs, a de produtos típicos do interior (queijos, doces, salames etc), o Giullians (licores) entre outros estabelecimentos. A loja principal da vinícola está em uma antiga adega que abriga as preciosidades da família conferindo charme e requinte.

Piquenique na Vinícola Góes (Foto: Divulgação)

Cantina Tia Lina

A gastronomia também é um dos pontos forte da cidade. Os diversos estabelecimentos oferecem pratos que harmonizam perfeitamente com os vinhos da região. De culinária italiana, o restaurante Cantina Tia Lina é referência na região. Localizado no km 10 da Estrada do Vinho, é tradicional na história da cidade.

Seu cardápio conta com diversas opções de antepastos, saladas, massas e outros combinados que servem até duas pessoas. Seus carros chefes são: o delicioso rondelli de quatro queijos; o frango desossado e recheado com calabresa fresca, milho, azeitona, bacon, biju de milho e mandioca; o suculento filé mignon à parmegiana, que acompanha arroz e fritas; e o nhoque ao sugo, com o clássico molho de tomate com um tempero que você só encontrará no restaurante Tia Lina.

O ambiente é familiar e aconchegante, além a da gastronomia, o estabelecimento conta com alguns diferenciais para deixar a sua visita mais memorável, como:

Empório

Espaço reservado da Cantina, onde é possível encontrar diversos produtos como patês, geleias, cardápio diferenciado de massas e assados congelados.

Grand Cru

Desde 2019, o espaço conta com uma loja da Grand Cru, a maior importadora e distribuidora de vinhos da América Latina, trazendo uma grande variedade de rótulos importados para o seu restaurante.

Atividades kids

A Cantina conta com um espaço Kids que seu filho(a) vai amar, eles podem se divertir com as múltiplas atrações na área de lazer e aventura, com pedalinho, pula pula, playground e uma vasta área verde com um incrível lago que oferece uma grande sensação de liberdade. Já o Circuito Radical é perfeito para seu filho que está à procura de uma aventura cheia de emoções, como a torre de escalada, arvorismo e a tirolesa.

Gôndola

A atividade é um dos símbolos universais de Veneza, e um programa considerado extremamente romântico e divertido por diversos viajantes de todo mundo. A chegada da Gôndola em nosso espaço, tem o objetivo de fazer os visitantes se conectarem com o país europeu e aproveitar uma experiência que para muitos, só poderia ser feita em sonhos.

Com a Gôndola, os visitantes poderão passear pelo bucólico lago do complexo, apreciando a incrível paisagem da área externa da cantina, envolto de uma vasta área verde contando com plantações e alguns animais ao seu redor. O passeio pode ser feito com um passageiro, em casal ou até com a capacidade máxima, quatro passageiros.

Massa Cantina da Tia Lina (Foto: Divulgação)

