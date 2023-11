O calendário de 2023 vai chegando ao fim e logo vem a pergunta crucial: onde passar as festas de fim de ano? Destinos badalados, como Fernando de Noronha, que oferece um dos Réveillons mais famosos do país, entram na reta final de reservas, com pousadas e restaurantes focados em organizar tudo para a noite da virada. No caso de Noronha, o que já é bom fica ainda melhor no fim do ano, com os estabelecimentos oferecendo uma série de adicionais para tornar a experiência única. Assim, não faltam mimos no quarto, na mesa do café da manhã e até na praia.

Para a Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), o tempo é de fechar os últimos detalhes e reforçar a divulgação dos associados, que inovam em serviços e atrativos para conquistar ainda mais os hóspedes.

“O Réveillon é, sem dúvida, um momento muito especial para Fernando de Noronha. A noite da virada é cheia de atrativos e todas as pousadas se esforçam para oferecer experiências marcantes, que criem memórias inesquecíveis. Algumas pousadas realizam festas, com ceia e show. Outras capricham no serviço de quarto, nos presentes e até num café da manhã reforçado no dia 1º e sem hora para acabar. Tudo feito com muito carinho primando pela qualidade, que é uma marca dos nossos associados”, destaca a presidente da APFN, Lúcia Smith.

MUITOS MIMOS

De chá gourmet a ceia harmonizada, não vão faltar mimos para quem for passar o fim do ano em uma das 30 pousadas da APFN. O atendimento especial pode começar pelas boas-vindas com brinde, logo na chegada da pousada e transfer gratuito, como promete a Beco Pousada Boutique. Passa ainda por serviço de concierge, cesta Feliz Ano Novo esperando no quarto. Além disso, chá da tarde na volta do dia repleto de atividades ao ar livre, que não faltam na paradisíaca ilha pernambucana.

Já nas pousadas Alto da Vila, Alto da Floresta e Estrela do Mar, do grupo Alto da Vila, o diferencial é a cesta do café da manhã deixada na porta do quarto no dia 1º, a partir das preferências do hóspede. A ideia é que cada um faça a primeira refeição do novo ano à vontade, no horário que preferir, e curtindo a preguiça do pós réveillon. A atenção especial começa ainda antes da virada. Os hóspedes terão mesa de frutas e espumantes à disposição para que o primeiro brinde, antes da saída para a festa, seja feito ainda nas pousadas.

Outras que investem em presentinhos especiais e café da manhã com horário estendido no primeiro dia do ano são a Mar Atlântico e Atobá. Cangas exclusivas e chapéus de palha serão deixados no quarto, além do espumante para noite da virada. No dia 1º, o café restaurador de energias será servido até as 14h.

Espumante para o brinde não faltará também para os clientes que reservarem a hospedagem para a Lua Bela, Malibu, Germana e Tubarão, do grupo Pousadas de Noronha. Já na Pousada Mar Aberto, as boas energias para o ano que chega serão atraídas com aromaterapia. Os hóspedes serão presenteados com sabonetes e odorizadores com aromas naturais, sem aditivos químicos. A casa também apresentará no Réveillon a área da piscina reformulada.

Então, quer saber mais sobre os atrativos e pacotes para as festas de fim de ano oferecidas pelos associados da APFN? É só acessar aqui, conferir tudo e já fazer a sua reserva.

