Fuja do calor no Santuário do Caraça

O calor chegou de maneira abrupta, fazendo todo mundo desejar uma água bem gelada para dar um mergulho. Localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, o Santuário do Caraça oferece águas refrescantes, contato com a natureza e experiências incríveis. Há prainhas, piscinas naturais e quedas d’água de fácil acesso.

O Coordenador Ambiental do Santuário do Caraça, Douglas Henrique, lembra que o destino turístico está dentro de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN e por isso é dever de todos preservar a natureza. “O mês de novembro chegou quente. Por isso, nada melhor do que ter um lugar para se refrescar. Temos diversas opções, tanto para quem deseja fazer uma trilha mais longa ou mesmo para quem busca apenas um modo de espantar essa onda de calor. Mas para todos os visitantes, fica o nosso pedido para que cada pessoa que vier aqui, faça a sua parte e ajude a manter vivo o nosso pedacinho do paraíso”, convida.

Se refresque

Cascatinha

A Cascatinha é formada por quatro quedas d’água e quatro piscinas naturais, das quais duas são permitidas para banho. Localiza-se a 2 km do Santuário, por uma trilha de fácil acesso. Suas águas puras nascem acima das quedas, de onde vêm saltando pela encosta e pelas pedras.

Prainha

A Prainha está na mesma trilha da Cascatinha e, como o próprio nome já diz, é uma prainha de água doce, em que o Ribeirão Caraça passa tranquilamente, com suas margens embelezadas por finíssima areia. Caminho de fácil acesso, recomendado para todas as estações. Muito apropriado para crianças, desde que acompanhadas por seus responsáveis, pois as águas são muito rasas e tranquilas, além de ser muito próximo do Centro Histórico, não chegando a 1 km.

Prainha (Foto: PBCM/Divulgação)

Bocaína

A Bocaína encontra-se entre o Pico do Inficionado e o Pico do Sol e. É um grande desfiladeiro, neste contraforte da Serra do Espinhaço. Ao longo do caminho, mais especificamente da Pedra da Paciência, é possível ver um rosto na Serra! É a Bocaina que propriamente nomeou o Caraça como tal. Sua trilha, que atravessa um rio (Ponte de Pedras), tem uma extensão de 4,5km e, além da beleza das montanhas e dos campos por onde se passa, oferece um poço encantador para banho, descanso e o lazer. No tempo da seca, a caminhada pode ser feita com certa facilidade, apesar da distância. Recomenda-se o uso de protetor solar, uso de camisa de manga longa e chapéu. A trilha fica fechada no período das chuvas.

Tanque Grande

A trilha até o Tanque Grande é de aproximadamente 1km e quando se chega lá é possível observar o lago artificial margeado por vegetação, construído para gerar energia elétrica, com cerca 400 metros de comprimento por 100 metros de largura, mas apenas para desfrutar do visual, pois não é permitido nadar no local. Ao longo da trilha você irá passar por um trecho de Mata Atlântica muito lindo e cheio de pássaros!

Banho do Belchior

O Banho do Belchior é uma corredeira de água, isto é, nem uma cachoeira nem um rio manso. A água cai como que cortando as rochas e fazendo várias piscinas naturais. Situa-se a 2 km do Centro Histórico. O caminho é de fácil acesso, plano e sem desníveis.

Cascatona

Para quem animar andar um pouco mais, há a opção da Cascatona, uma cachoeira de 80m. Uma trilha de 4,5km por uma área de Mata Atlântica leva o visitante até o local, na sua grande extensão o visitante está protegido do sol. A trilha possui trechos íngremes, principalmente na volta ao Santuário, exigindo um esforço maior. Chegando até à Cascatona, o visitante pode ir até o Oratório, de onde se tem bela vista panorâmica. Para chegar a cachoeira, você descerá por uma secadora com 264 degraus para um banho ou um mergulho em suas águas geladas. Não é recomendado a visita a este atrativo no período das chuvas!

Taboões

Os Taboões estão a 3 km do Centro Histórico do Caraça. Pode-se ir de carro até certa altura da estrada asfaltada. A trilha tem uma bifurcação e ambos os caminhos levam ao local. O da direita leva a uma grande piscina natural. O da esquerda leva a corredeiras formadas por entre o leito rochoso do Ribeirão Caraça. Oferecem oportunidade de descanso e lazer, possibilidade de nadar e se banhar. Inclusive, uma pequena duna de areia fina ajuda a formar pequena praia em uma de suas margens.

Piscina

A Piscina do Caraça está num pequeno descampado, localizado a menos de 2 km do Centro Histórico. É rústica, sem ladrilhos, e com água corrente. Um local muito apropriado para o descanso, o lazer e a confraternização. Vai-se até lá pela estrada asfaltada, e é um dos poucos lugares do Caraça onde se pode ir de carro.

Águas do Caraça (Foto: PBCM/Divulgação)

Banho do Imperador

O Banho do Imperador era o local, onde, no tempo do Colégio, os meninos tomavam seu banho semanal. Quando da visita de Sua Majestade Dom Pedro II, o próprio Imperador, segundo o relato que fez em seu diário, ali tomou banho, deixando sua imperial assinatura no nome que até hoje este bosque cheio de encantos, cortado pelo Ribeirão Caraça, carrega.

Mais atrações

Gastronomia

A gastronomia do Caraça é um ponto que merece atenção especial dos visitantes. Além da experiência de comer no refeitório histórico, com toda a simplicidade e variedade de sabores da comida mineira, há uma adega no local onde dá para ver o processo de produção do vinho tinto, do hidromel e dos fermentados de laranja, jabuticaba e morango. Há também a padaria, que fabrica pães, bolos e biscoitos, e a doçaria, para doces, geleias e compotas. O queijo minas artesanal, cujo processo de fabricação existe há mais de 200 anos, é uma das delícias mais procuradas no Santuário e é matéria prima de vários pratos da região em concursos e festivais gastronômicos.

Fonte de conhecimento

O complexo é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual. Foi escolhido como uma das Sete Maravilhas da Estrada Real. Conta com um amplo Conjunto Arquitetônico onde estão a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, o prédio do antigo Colégio (hoje Museu e Biblioteca), o hotel com 57 apartamentos e quartos, com capacidade para até 230 pessoas, e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos. O Complexo do Caraça possui enorme diversidade de fauna e flora, com raridades de animais e plantas no meio ambiente. Na ampla diversidade de sua fauna, há 386 espécies de aves, 42 espécies de répteis, 12 espécies de peixes e 76 espécies de mamíferos.

Santuário do Caraça (Foto: Miguel Andrade)

A Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário do Caraça faz parte de duas importantes reservas ecológicas, as Reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço Sul e a da Mata Atlântica, onde há diversas espécies de flora e fauna, algumas encontradas somente no Complexo do Santuário do Caraça, que fica na transição entre Mata Atlântica e Cerrado, onde também há campos rupestres. Em suas serras há nascentes, ribeirões e lagos que possuem águas de coloração escura, que carreiam material orgânico em suspensão.

Seu solo é rico em minérios, explorados nos séculos anteriores, e com grande concentração de quartzito ou rocha metamórfica. Desde 2011, passou a ser preservado contra exploração comercial. O clima tem baixas temperaturas e elevada umidade do ar, comuns em ambientes de mata. O território do Complexo do Caraça integra a Área de Proteção Ambiental ao Sul da Região Metropolitana de BH, onde começam duas grandes bacias hidrográficas, a do rio São Francisco e a do rio Doce, que abastecem aproximadamente 70% da população de Belo Horizonte e 50% da população de sua região metropolitana.

Biblioteca

A Biblioteca hoje está instalada no prédio onde funcionava o célebre Colégio, que hoje abriga também o Museu, o Arquivo e um Centro de Convenções. Para conhecer a biblioteca é necessário agendamento prévio!

Museu

O museu, montado a partir de mobiliário e artefatos diversos de uso diário, pertencentes ao próprio Caraça e com algumas peças remanescentes de séculos passados, constitui um interessante lugar de visitação, diariamente procurado pelos hóspedes e visitantes, através de percursos guiados pelos monitores.

Igreja Neogótica

O Santuário do Caraça é a primeira igreja neogótica do Brasil, construída com material regional: pedra-sabão (retirada de perto da Cascatona), mármore (das proximidades de Mariana e Itabirito, Gandarela) e quartzito (da região do Caraça e vizinhanças), unidas com produtos de base de cal, pó de pedra e óleo.

Santuário do Caraça

Local: Estrada do Caraça, Km 9 – Entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara – CEP 35960-000. Fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436, além do da possibilidade de ir por trem (Estação Dois Irmãos – Barão de Cocais)

Taxa entrada

R$ 25 (em dias de semana). Finais de semana, feriados e datas comemorativas: R$35 (por pessoa). Idosos: 50% de desconto. Moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara possuem 50% de desconto. Entrada gratuita na 1ª quarta-feira de cada mês (mediante agendamento)

Para mais informações acesse o site santuariodocaraca.com.br

