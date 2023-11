Natal de Curitiba: Hard Rock Café anuncia terceira edição do Rock’n XMAS

O Natal de Curitiba é reconhecido como um dos mais bonitos do Brasil, com uma tradição marcante. A edição de 2023 – Luz dos Pinhais – conta com a participação do Hard Rock Cafe Curitiba pelo segundo ano consecutivo e apresenta a terceira edição do Rock’n XMAS nos dias 27 e 28 de novembro, com duas apresentações, às 19h30 e 21h.

A programação oferece uma série de shows gratuitos para todas as idades ao longo dos dois dias, nas sacadas externas do Hard Rock Cafe Curitiba com cada banda se apresentando por meia hora. Bailarinos, cantores e cantoras do grupo Nós Em Voz, acompanhados pela Big Belas Band, ocuparão as sacadas do local para levar o melhor da música natalina em ritmo de rock’n’roll, com arranjos do maestro Rodrigo Henrique.

Rock’n XMAS (Foto: @nasaprodutora)

“As apresentações nas sacadas permitem que o público desfrute da fusão de clássicos natalinos com o poderoso som das guitarras. Para intensificar o clima festivo, a Rua Comendador Araújo, ao lado do Hard Rock, terá decoração especial. Tudo gratuito”, conta a diretora administrativa do Hard Rock Cafe Curitiba, Cristiane Rocha. Além disso, haverá a participação especial do Papai Noel. A direção artística é do produtor Rodrigo Fornos.

Além das apresentações, o Natal de Curitiba conta com diversas opções disponíveis para celebrar a magia da data, incluindo as feiras das praças Osório e Santos Andrade, a roda gigante na Rua XV e a maior árvore da cidade, no ParkShopping Barigüi.

Agenda dezembro Hard Rock Cafe Curitiba

Durante o mês de dezembro, o Hard Rock Cafe Curitiba oferecerá atrações especiais de Natal, com apresentações temáticas no palco interno da casa em clima de Rock’n’Roll. Confira:

Espetáculo de Natal

Com Lely Quinn e Banda, proporciona uma experiência única mesclando a magia natalina com rock’n’roll. A banda, criada exclusivamente para o Natal do Hard Rock Cafe Curitiba, apresenta um repertório de tradicionais canções natalinas com uma roupagem de rock, incluindo clássicos imortalizados de bandas como Queen, The Beatles e ABBA. Além da presença de seis bailarinos, com a direção de Petra Schuster, da Backstage Produções e Dança, que dão vida ao espetáculo.

Jingle Rock

A Banda do Papai Noel: o grupo interpreta os principais clássicos do Natal no ritmo do rock.

Coral Rock’n XMAS (Foto: Rock’n XMAS (Foto: @nasaprodutora)

Elvis

Especial de Natal: apresentação solo de Rogério Cordoni, com performances características do Rei, e participação especial do coral infantil Nova Terra.

Scotch & Soda Christmas Show

A banda se apresenta no brunch Family Fun Day do Hard Rock Cafe Curitiba, que acontece aos finais de semana com um show de brincadeiras e muitas atividades para toda a família.

Roberto & Carlos

Especial de Natal: as segundas-feiras também ganham um show natalino com a apresentação temática e muito Rock.

Confira a programação completa do Natal de Curitiba no site: natal.curitiba.pr.gov.br

