Ser capaz de selecionar e raspar dados, organizar e produzir informação estratégica para as organizações são atribuições altamente requeridas no mercado do marketing digital. Pensando nisso, foi lançado o MBA em Marketing Analytics pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Este curso de pós-graduação foi cuidadosamente desenvolvido para colocar os profissionais um passo à frente no mercado, unindo dados, ferramentas e análise de forma estruturada com capacidade de se destacar no mercado.



O MBA em Marketing Analytics permitirá que os alunos dominem as ferramentas de marketing analytics como o GA4, Inteligência Artificial e Redes Sociais, tornando esse profissional mais atraente para o mercado. Eles serão capazes de aplicar diversas ferramentas, interligando as áreas de marketing, vendas, comunicação e tecnologia. A titulação conferida será a de Especialista em MBA em Marketing Analytics.



Segundo o professor e coordenador do curso, Alysson Lisboa, o MBA em Marketing Analytics é fundamental hoje em dia, especialmente porque as agências de comunicação estão precisando se reinventar por conta da chegada da Inteligência Artificial. "Atribuições como criação de textos e pautas e design estão sendo substituídas pela IA", conclui o professor.



Objetivos do curso:



Destacar a área de marketing digital com foco em análise e metodologias ágeis para testar modelos de engajamento com a audiência.



Disponibilizar ferramentas para análise competitiva das organizações em âmbito digital nas diversas áreas do conhecimento.



Nutrir o aluno com conteúdo atual sobre inteligência em marketing digital baseado em dados.

Público-alvo:



O curso é direcionado a profissionais com formação superior em marketing, comunicação, administração ou qualquer outra área que busque desenvolver competências ligadas à análise do marketing.



O curso está com inscrições abertas e as inscrições se encerram nesta semana. Para mais informações e inscrições, visite o site da PUC Minas https://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/Cursos/ e clique em MBA em Marketing Analytics.



Alguns dos professores do curso:



Samantha Morais Nunes - LGPD e Segurança de Dados

Davidson Oliveira - Business Intelligence e Extração e Importação de Dados

Marcelo Sousa Campos - SEO, SEM, Google Ads e Analytics

Diogo Isoni - Redes Sociais: ferramentas e métricas

Paulo Henrique Basílio - Framework para o Marketing Digital FMD 16

Alysson Lisboa Neves - Growth Hacking

Wallison Dias De Oliveira - Experiência do Usuário

Rafael Teixeira - Power BI

George Leal Jamil - IA, Chatbot e API

Álvaro Alberto de Morais - Tomada de Decisão Baseada em Dados