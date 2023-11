Internautas ficaram animados com os visuais do jogo, mas reclamaram do contrato de exclusividade com a Apple

Nesta quarta-feira (1/11) foi anunciado pela Sega que um novo jogo do Sonic será lançado exclusivamente para o streaming de vídeo games Apple Arcade, no dia 5 de dezembro. Sonic Dream Team terá 12 níveis jogáveis em 3D que serão disponibilizados, por enquanto, apenas para dispositivos Apple.

Na nova aventura, o jogador poderá escolher entre seis personagens: Sonic, Tails, Amy, Knuckles, Cream e Rouge. O objetivo é evitar que os sonhos bizarros do Dr. Eggman, inimigo já conhecido da franquia, se tornem realidade.

Apesar da animação dos fãs para mais um jogo do amado ouriço azul, alguns reclamaram nas redes sociais da exclusividade do título para a Apple.



Mano, na moral

Quem teve a idéia de deixar esse jogo exclusivo de apple arcade não sabe O CRIME q fez

Ñ tem outra palavra pra descrever, isso é um ultraje

A gente aprendeu na internet q reclamar resolve as coisas, né? Bora ver se funciona de novo??#SonicDreamTeamonAndroid https://t.co/lnl3L4TApx — ? Tronic X ???? (@Tronic_X1) November 1, 2023

Como um jogo mobile tem uma animação melhor que as animações do Superstars e um artsytle melhor que o do Frontiers



E DEIXA ISSO EXCLUSIVO NO APPLE ARCADE?!!! EU QUERO TER UMA "CONVERSINHA" COM O CARA QUE ASSINOU O CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE!! pic.twitter.com/wjnQ9Nt5Gb — Axel (@AxelTheJoker) November 1, 2023

Oq me deixa triste éq o jogo parwcesse bom, mas vai cair no mesmo buraco do flop de Team Aonic racing mobile só pelo fato de ser Apple Arcade. https://t.co/2bigG6GQp8 — V4DER (VA????) (@V4DER200D7) November 1, 2023

Mesmo com o contrato com o Apple Arcade, ainda há a possibilidade de que o jogo seja liberado para outras plataformas. O mesmo aconteceu com o jogo Super Mario Run, conhecido rival de Sonic, em que a Nintendo assinou um termo de exclusividade com a Apple em 2016. Porém, menos de um ano depois do lançamento no iOS, o título foi disponibilizado também para Android.

