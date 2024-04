Pelo terceiro ano consecutivo, o programa “Um Só Sangue”, da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), em parceria com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta), promove a “Corrida e Caminhada Um Só Sangue”, em São Paulo. Programada para o dia 30 de junho, mês de conscientização da importância da doação de sangue, a atividade acontecerá no Campo de Marte, na capital paulista. Com categorias para corredores adultos (3km, 5km e 10km), o evento abriu espaço também para as crianças - sendo que nesta modalidade, o percurso é dividido em 400m para crianças de quatro a seis anos; 600m (sete a nove anos); e 800m (nove a 12 anos). Para aqueles que doam sangue, e comprovarem a recorrência da doação, haverá desconto. Informações: https://www.ticketsports.com.br/e/3-corrida-e-caminhada-um-so-sangue-38413

Cuidado especial



Grande aliada do estilo masculino, a barba tem o poder de mudar a aparência do homem de diversas maneiras. Seja para remodelar, rejuvenescer e até acentuar alguns traços faciais, os pelos são alvo de diversos mitos que podem prejudicar o visual. Um deles é sobre fazer a barba todo dia - o que faz com que o pelo cresça mais grosso, escuro e mais rápido, sendo que não há evidências científicas que comprovem essa crença. Outro mito é que a barba protege o rosto e por isso não há necessidade de cuidados como hidratação e proteção solar. No entanto, assim como o cabelo, a região facial acumula cheiros e resíduos do dia a dia. Então, além dos cuidados com a pele, lembre-se de cuidar da própria barba, mantendo-a limpa, hidratada e aparada regularmente para evitar problemas como pelos encravados e irritações da pele.



Ervas e especiarias



A falsificação não é exclusividade de bolsas e produtos de luxo. No mundo das especiarias, a prática também está presente. Estudos conduzidos pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), entre 2020 e 2023, revelam a presença de substâncias estranhas em ervas e especiarias, o que pode representar sérios riscos à saúde da população brasileira. A análise específica da páprica, por exemplo, revelou que 30% das 43 amostras de 16 marcas continham adulterações, com destaque para a adição frequente de amido de milho. Fragmentos de pelo de roedor e de insetos estavam presentes em 91% e 79% delas, respectivamente. Diante desse cenário, é vital que o consumidor desconfie de produtos com valores abaixo da média do mercado. Além disso, sempre analise o prazo de validade do produto, bem como se a marca pode garantir e comprovar seus controles de qualidade.