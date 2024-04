Objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância da promoção da saúde e do bem-estar físico, mental e social

Neste sábado (13/4), o Sesc em Minas promove um evento gratuito no Parque Municipal de Belo Horizonte, em função do Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril. Seis tendas temáticas vão proporcionar ao público atendimentos diversos e muita entretenimento, das 8h às 13h. A expectativa é receber 1 mil pessoas.



A programação é para toda a família e inclui aferição de pressão arterial, quick massage, educação em saúde, lanche saudável, ginástica coletiva, atividades de recreação como cama elástica, intervenções circenses e avaliação de bioimpedância na Unidade Móvel do Sesc em Minas.

No palco principal, palestras do especialista em qualidade de vida Márcio Atalla, professor de educação física, pós-graduado em nutrição pela Universidade de São Paulo (USP), e Laura Gontijo, nutricionista, pós-graduanda em nutrição esportiva e estética. Eles falam sobre saúde, longevidade e hábitos saudáveis. Acontecem ainda apresentações artísticas com o bloco carnavalesco Asa de Banana, Circo do Sufoco e com o cantor Well Figuerê.

O objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância da promoção da saúde e do bem-estar físico, mental e social. A ação vai apoiar o tema da OMS para 2024, Minha Saúde, Meu Direito, que aborda o direito de todas as pessoas a ter acesso a serviços de saúde, lazer, educação nutricional e informação.

"Promover a saúde e o bem-estar da população é algo que está no cerne das ações do Sesc em Minas. Todo o propósito de desenvolvimento que temos no Sistema Comércio só é viável se nosso público estiver em dia com as rotinas saudáveis e é isso que queremos proporcionar com esse evento integrado, envolvendo unidades do Sesc no interior, o Senac e toda uma equipe preparada e qualificada para atender o público da melhor maneira”, afirma Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Interior e RMBH

Também no dia 13, no mesmo horário, as unidades do Sesc no interior e na Região Metropolitana de BH terão uma série de atividades interativas e divertidas ligadas à promoção da saúde e do bem-estar. A lista inclui hidroanimação, aulas coletivas, jogos e outras atrações.

Veja a programação:

Palco Principal:

8h - Início das atividades de lazer e de saúde

8h30 - Apresentação musical: Asa de Banana (cortejo de carnaval)

9h30 - Abertura oficial do evento

9h40 – Bate-papo com Márcio Atalla, com participação da nutricionista Laura Gontijo, sobre saúde, longevidade e hábitos saudáveis

10h40 - Interação com público e sessão de fotos com Márcio Atalla

11h30 - Apresentação musical: Well Figuerê

13h - Encerramento

Sesc Dia da Saúde

13 de abril, das 8h às 13h, no Parque Municipal de Belo Horizonte

Evento gratuito e aberto ao público