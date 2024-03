A visita ao interior do modelo dura aproximadamente oito minutos, com acompanhamento de monitores

Está exposto, até o dia 30 de março, no Minas Shopping - Belo Horizonte, o "Intestino Gigante", com 20 metros de comprimento, criado pela Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer do Intestino (Abrapreci). A replica permite uma experiência interativa. A caminhada acontece sob a supervisão de monitores, no interior de uma instalação que simula o intestino grosso, onde podemos visualizar exemplos das principais doenças que acometem esse órgão, com destaque ao câncer, bem como ouvir informações relativas à prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças e importância do consumo de dieta rica em fibras vegetais como os legumes, verduras e frutas.

O visitante literalmente anda por dentro do intestino. A visita ao interior do modelo dura aproximadamente oito minutos, com acompanhamento de monitores, em geral estudantes de medicina, enfermagem, nutrição, com a presença local de médicos das três sociedades (endoscopistas, gastroenterologistas e coloproctologistas) que subsidiam informações científicas sobre a prevenção do câncer colorretal.

A ação é promovida pela Sociedade Mineira de Coloproctologia (SMCP), Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – Regional Minas Gerais (Sobed MG), Associação Mineira de Gastroenterologia (AMG) e a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), com apoio da Associação Médica de Minas Gerais, e faz parte da campanha ‘Março Azul’, em alerta ao Câncer do Intestino.

CÂNCER DE INTESTINO

O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus -também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal.

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Brasil deve registrar 44 mil novos casos da doença por ano no próximo triênio, entre 2023 e 2025, com 70% concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Desses casos, 23.660 devem ser diagnosticados entre mulheres e 21.970 entre homens.

A presidente da Sobed MG, Karen Orsini, explica que o câncer de intestino ou colorretal é tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. “Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso.”

PREVENÇÃO

Atualmente, cerca de 85% dos casos são diagnosticados em fase avançada, o que aumenta os custos com o atendimento de saúde – cirurgias, quimioterapia, radioterapia – e diminui as chances de cura para um dos tumores malignos mais frequentes e fatais no país. A enfermidade incide em homens e mulheres de forma semelhante, principalmente, a partir dos 45 a 50 anos de idade. É preciso estar atendo ao histórico familiar, antecipando de acordo com o médico o rastreio.

A presidente da Sobed MG, explica que o tumor intestinal pode ser influenciado por diversos fatores de risco, incluindo histórico familiar de câncer, sobrepeso ou obesidade, idade igual ou superior a 50 anos, uma dieta rica em alimentos processados e carne vermelha, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e a presença de doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn.

A prevenção, de acordo com a especialista, está fortemente ligada a um estilo de vida saudável, que inclui a prática regular de exercícios físicos, manutenção do peso ideal, abstenção do tabagismo e consumo moderado de bebidas alcoólicas.

QUAIS OS SINTOMAS?

• Alterações como diarreia ou constipação

• Inchaço, cólicas, dor ou desconforto abdominal

• Mudanças na aparência ou sangue nas fezes

• Anemia, cansaço e perda de peso

QUAL O TRATAMENTO?

Radioterapia

Quimioterapia

Imunoterapia

Retirada de pólipo

Colostomia

Ileostomia

Laparoscopia

Proctocolectomia

Ressecção intestinal

SERVIÇO

Intestino Gigante/Campanha de Prevenção ao Câncer do Intestino



Quando: 27 a 30 de março

Onde: Minas Shopping, Belo Horizonte

Horário: 10h às 22h / excepcionalmente na sexta-feira (feriado) de 14h às 20h

Entrada gratuita