A vacinação contra a gripe foi iniciada em todo o Brasil nesta segunda-feira (25/03). Em geral, ela começa a ser aplicada entre abril e maio. Este ano, devido à crescente circulação de vírus respiratórios no Brasil, o Ministério da Saúde(MS) antecipou a imunização contra a doença. No primeiro momento, ela abrange públicos prioritários como crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, trabalhadores de saúde, professores, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança, pessoas com doenças crônicas, entre outros.

Apesar de já estar no calendário vacinal e sazonal dos brasileiros há vários anos, a vacina da gripe ainda causa muitas dúvidas na população. Leandro Schimmelpfeng, clínico geral do Eco Medical Center, responde todas as dúvidas.

Leia: Influenza: entenda as diferenças entre as vacinas tri e tetravalente

A vacina da gripe tem efeitos colaterais?

Sim, porém eles não duram mais de 48 horas. Os sintomas são, em geral, febre de 38ºC, dor no local da aplicação, um pouco de dor muscular, mal estar, fadiga e perda de apetite. “Não significa que a pessoa vá ter efeitos colaterais. Mas algumas pessoas podem ter esse tipo de reação”, explica o médico clínico, Leandro Schimmelpfeng.

Quando não devo tomar?

Se a pessoa estiver doente, passando por alguma infecção e estiver com febre, deve aguardar até se curar, porque o sistema imunológico ainda está lutando contra essa infecção. “É preciso que o paciente se restabeleça primeiro e em seguida procure a vacina da gripe”, aconselha o médico.

Ele ainda ressalta que, quem possui alergia ao ovo, ao timerosal (produto conservante da vacina) ou tem a síndrome de Guillain Barré (polineuropatia que causa fraqueza muscular) não podem tomar a vacina da gripe.

Leia: H1N1, COVID-19 ou Dengue?

Quem teve COVID recente, pode tomar a vacina da gripe?

Sim, é algo importante, pois é proteção contra um vírus diferente. Mas precisa estar curado da COVID primeiro para depois tomar a vacina contra a gripe.

Pode tomar outras vacinas junto com a da gripe?

Sim. Várias vacinas podem ser tomadas junto com a da gripe. A da COVID é um exemplo.

Tomei a primeira dose da vacina na rede pública. Posso tomar a outra dose na rede particular?

A vacina que a rede pública administra é trivalente. Para as cepas virais mais comuns no Brasil, ela tem cobertura suficiente. A não ser que a pessoa vá fazer uma viagem ao exterior, por exemplo, onde pode haver uma cepa diferente das que circulam no Brasil. Então, pode ser interessante tomar a vacina da rede privada, que é tetravalente e protege contra uma cepa a mais do que a oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Tomei a vacina, mas peguei gripe. Isso tem relação com a dose que tomei?

Apesar de tomar a vacina contra a gripe, ainda é possível contrair a doença. Isso não está relacionado à vacina em si, que é feita com vírus mortos ou enfraquecidos, incapazes de causar a gripe. O sistema imunológico leva de quatro a seis semanas para se fortalecer após a vacinação, durante as quais é possível ser infectado pelo vírus. No entanto, essa ocorrência não é resultado da vacinação, mas sim do tempo necessário para desenvolver a imunidade.