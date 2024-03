O curso de nutrição do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) destacou para sua aula inaugural o tema "Nutrição e Saúde Mental", ministrada pela nutricionista e pesquisadora na Faculdade de Saúde Pública da USP, Lara Natacci.



“Hoje vemos vários estudos que relacionam de maneira bidirecional: o que a gente come interfere na nossa saúde mental e a nossa saúde mental interfere no que comemos”, afirmou Natacci. Em seu doutorado, a nutricionista pesquisou o consumo de alimentos relacionado a padrões de comportamento, já no pós-doutorado, estudou exatamente o contrário, como os alimentos podem interferir na saúde mental.



Leia: Nutricionista detalha o que comer para melhorar a saúde mental



Alerta sobre a dieta Ocidental

A dieta ocidental, rica em gordura, açúcar e sódio, segundo Natacci, está mais relacionada aos transtornos da mente. “Esses alimentos causam mais inflamação, possuem mais substâncias pró-oxidantes. Então, quando consumimos em maior quantidade, eles podem ser associados a sintomas de ansiedade, depressão e estresse”, explicou.



Por outro lado, ainda de acordo com Natacci, a dieta mediterrânea, com alimentos que têm mais fibras, vitaminas e minerais, como frutas e legumes, possui ações anti-inflamatórias e antioxidantes, além de nutrientes que ajudam na formação de neurotransmissores e, consequentemente, no combate aos mesmos sintomas.



Risco das restrições

“Deveríamos adaptar a nossa alimentação, sem muita restrição, porque restrição pode gerar mais estresse. É preciso fazer uma troca, aumentar a ingestão desses alimentos em vez de diminuir os outros”, disse a nutricionista.



Leia: Descubra como a alimentação impacta a saúde mental

Natacci também compartilhou com os estudantes sua experiência em consultório e como gerar mudanças de comportamento nos pacientes. “Não é apenas falar o que comer, todo mundo sabe o que seria uma alimentação mais equilibrada, o desafio é como chegar nisso, como motivar o paciente”.



O tema da aula inaugural, de acordo com a professora Ana Paula Bazanelli, responsável pelo evento, foi pensado considerando a importância da prevenção de doenças relacionadas à saúde mental. “É uma abordagem de como a nutrição tem papel importante nos cuidados com a saúde mental, envolve alimentos, nutrientes específicos, hábitos de vida e como trazer isso para o dia a dia do paciente”.