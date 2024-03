O primeiro-ministro do Butão, Tshering Tobgay, fará uma palestra virtual no dia 20 de março, a convite do Sistema Ocemg, para falar aos cooperativistas mineiros sobre um tema caro às sociedades modernas de todo o mundo: a felicidade. A palestra fará parte do seminário “Felicidade e Desenvolvimento Organizacional do Cooperativismo”, a partir das 8h30, no The One Bussiness Center (avenida Raja Gabaglia, 1143).

O seminário tem como objetivo discutir práticas que melhorem o ambiente de trabalho, fortalecendo a cultura das cooperativas e contribuindo para o bem-estar e a produtividade de seus colaboradores.

Considerado como o “País da Felicidade” por muitos, o Butão, um pequeno país do Sul da Ásia, tem tido a sua própria filosofia de felicidade como política de governo desde a década de 1970. Tshering Tobgay foi o primeiro líder do partido de oposição do Butão, de 2008 a 2013, e participou ativamente da transição de seu país para uma democracia parlamentar.

“A maior diferença entre o Butão e os outros países é que, para nós, a Felicidade Interna Bruta (FIB) é mais importante que o PIB. Reconhecemos que o crescimento econômico é importante, mas sustentabilidade e bem-estar também são características de um país potente”, já disse o premiê em diversas palestras pelo mundo.

Foi ele quem criou o primeiro partido político registrado do Butão, o Partido Democrático do Povo. Defensor da Felicidade Nacional Bruta (FIB) – indicador da Organização das Nações Unidas (ONU) para demonstrar cientificamente a felicidade e o bem-estar da população mundial –, o líder butanês dará voz à experiência acumulada, abordando, na conferência, o tema do desenvolvimento econômico em articulação com a felicidade.

Primeiro-ministro do Butão, Tshering Tobgay, foi quem criou o primeiro partido político registrado do Butão, o Partido Democrático do Povo Arquivo Pessoal

Leia também: Vendas de medicamentos para insônia, em 2023, crescem mais que o dobro de 2022, aponta levantamento

Além da palestra virtual de Tobgay, o evento contará com palestras da jornalista Leila Ferreira, falando de relações humanas e o desafio de construir ambientes felizes; do compositor Marco Túlio Lara, debatendo o tema “Sem Medo do Futuro”; e da diretora da Reconnect - Happiness at Work, Renata Rivetti, abordando a felicidade corporativa e o futuro do trabalho. Também na programação será apresentado o Programa Felicidade Interna no Cooperativismo (FIC) e de cases de sucesso, como o do Sicoob Divicred.