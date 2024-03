A vacina atualizada da COVID-19, chamada XBB, começará a ser aplicada em grupos prioritários a partir de abril. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (5/3).

“A vacina atualizada (contra) COVID significa a maior capacidade de resposta frente às variantes do vírus. Já temos definida essa aquisição da vacina (XBB), que deve chegar para nós no final de março. Então, a partir de abril, estaremos fazendo essa vacinação”, afirmou a ministra.

De acordo com Trindade, a COVID segue sendo um “problema de saúde pública”, mesmo que o país não esteja em emergência para doença neste momento. “Estamos enfrentando esse grande desafio da dengue, que é uma preocupação de saúde pública, mas, nós estamos enfrentando essa questão junto ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza e também COVID-19”, pontuou.



De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, os grupos prioritários serão os primeiros vacinados.



A vacina XBB foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa), em janeiro deste ano, para pessoas acima de 12 anos. Ela possui duas doses com intervalo de 21 dias entre as aplicações. Este imunizante previne da variante XBB 1.5 do vírus Sars-CoV-2.