De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as leucemias e linfomas estão entre as formas mais frequentes do câncer pediátrico

Neste Fevereiro Laranja - mês de conscientização na prevenção e orientação contra a leucemia - o Hospital da Baleia colocou no ar a campanha digital para arrecadar doações importantes para salvar a vida de crianças com leucemia. Atualmente, assim como nos anos anteriores, o Hospital atende, simultaneamente, 21 crianças com leucemia, com idade entre dois e 12 anos, sendo a maioria delas com menos de cinco anos de idade como a pequena Melissa Silva Ferreira, de três anos, diagnosticada no hospital no ano 2023. O tratamento dela consiste em sessões de quimioterapia, de uma a duas vezes por mês.

No vídeo, a mãe de Melissa, Sinara, conta que o diagnóstico foi identificado depois do surgimento de manchas, dores e feridas ao redor do corpo. Inicialmente, os médicos informaram que poderia ser a síndrome mão, pé e boca - enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie. A doença gera erupções nas mãos, pés e boca; febre, mal-estar, e a infecção ocorre pelo contato com saliva e muco contaminado. Além da síndrome, havia a suspeita de catapora também. Mesmo com as suspeitas, o diagnóstico não era concluído completamente.

Em um episódio urgente, Sinara levou a filha ao Hospital da Baleia e só então, com uma nova bateria de exames, foi constatada a leucemia. Desde então, Melissa realiza o tratamento dela, que consiste em sessões de quimioterapia - de uma a duas vezes por mês, na instituição.

Confira o vídeo da campanha: