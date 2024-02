Carnaval é tempo de maratonar. Muito mais que a folia por si só, os dias de festa exigem preparo para quem integra os blocos de rua, tocando, cantando ou dançando - grande parte das vezes durante horas e debaixo de sol. E estar pronto para o dia D começa bem antes. O cuidado com a saúde deve ser uma premissa, já que a ideia é se divertir sem prejudicar o corpo. Usar sapatos confortáveis e roupas leves é de lei, e pensar na alimentação e hidratação também é primordial, ainda mais diante do alto nível de gasto energético durante o período.

De acordo com a professora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Caroline Mésseder, é crucial cuidar da hidratação. "Nos momentos de festa e diversão nos bloquinhos, a gente acaba potencializando a perda hídrica, aumenta o suor, o calor do corpo e, com isso, a resposta do mecanismo natural é aumento do suor para perder junto com ele o calor. Esse é o sistema pelo qual o organismo mantém seu equilíbrio. Por isso, é super importante que haja o aumento de líquidos durante a folia de carnaval", ensina. Por isso, a garrafinha de água deve ser uma companheira inseparável, recomenda Caroline.

Sobre a alimentação, uma dica, segundo a especialista, é abusar de alimentos ricos em água, por exemplo, melancia, melão, mexerica, frutas que têm um grande teor de água e contribuem para a hidratação adequada. "Falando em alimentação, é bom priorizar uma alimentação mais leve, com verduras e legumes. A proteína também é fundamental para manter a energia. Se possível, opte por fazer as refeições em casa para evitar o contato com alimentos que podem estar contaminados e evitar casos de gastroenterite”, orienta.

Para quem ficará longos períodos longe de casa, a recomendação de Caroline é ter opções de alimentos de fácil consumo nesses ambientes externos, para garantir um aporte de nutrientes, como uma barrinha de proteína e fruta. Outro ponto é o sono de qualidade. "Lembrem-se de fazer pausas entre as folias para restabelecer o equilíbrio do organismo. A privação de sono tem um impacto no sistema imune, deixando o organismo mais fragilizado, mais suscetível às doenças virais e quadros respiratórios.”

Outro ponto imprescindível é estar atento ao consumo de álcool em excesso - além de beber com moderação, hidratar durante o consumo de álcool diminui a chance dos efeitos colaterais do excesso do álcool, indica Caroline. Há que se ter atenção ainda ao que é consumido nas festas, nos ambientes públicos. "Vai consumir de ambulante, de algum vendedor em alguma festa? Procure saber a procedência daquele alimento ou da bebida. Já vimos casos de intoxicação em alguns sacolés, por exemplo."

A produtora publicitária Ju Castriota, de 37 anos, é responsável por conduzir a ala de dança dos blocos Havayanas Usadas, esse ano pela primeira vez, e Juventude Bronzeada, nessa função desde 2018. Em 2024, o cortejo do Havayanas Usadas acontece na segunda-feira de carnaval, entre 10 e 14h, esperando 300 mil pessoas, e do Juventude Bronzeada no dia seguinte, entre 9h e 13h, os dois na Avenida dos Andradas.

DEBAIXO DE SOL

Para aguentar o batidão, Ju conta que a preparação começa bem antes. O que nunca para é o Pilates, atividade de que a dançarina é adepta há seis anos - ajuda no fortalecimento, principalmente da coluna. Os ensaios para os blocos começaram em novembro e, por si só, ajudam na preparação, com a prática de alongamentos e aquecimento, por exemplo. "Mas os ensaios são à noite, e o desfile mesmo é debaixo de sol."

A hidratação é outro item importante dessa lista, assim como a alimentação. "No dia a dia não sou tão regrada assim com a alimentação. Mas no dia do cortejo tem que ter uma fonte de energia, como um bom café da manhã. Também levo uma fonte de energia na pochete, como barra de cereal ou rapadura." Durante o desfile, a função que Ju desempenha demanda ainda mais esforço. "Vou na frente, puxando as coreografias, com movimentos maiores, para que todos possam ver. É um tipo de regência mesmo, como os regentes de instrumentos. Gasta mais energia, por isso tem outras pessoas que revezam comigo e me ajudam nesse papel", diz Ju.

No Havayanas Usadas, a ala de dança é chamada Dança Chinelada e é composta por 70 integrantes. Ju lembra que não são dançarinos profissionais. São pessoas de todas as idades, inclusive idosos e cadeirantes. "Costumo dizer que o corpo todo dança. Por isso é importante dançar no seu limite, não fazer mais do que você dá conta."

Embora água seja sempre a primeira opção, os sucos de frutas são muito bem-vindos Marcos Vieira/EM/D.A Press

VIDA ATIVA

O músico e compositor Raphael Sales, de 39 anos, tem carreira solo na música e integra os blocos carnavalescos Pena de Pavão de Krishna, que desfila no início da manhã de 11 de fevereiro em BH, no Bairro União, e Maria Baderna, que sai no Centro de Contagem no sábado de carnaval, a partir das 14h, e no Santa Tereza, na capital, na terça-feira, com início às 13h. No primeiro, ele participa de forma ativa desde 2017, sendo que dois anos antes já havia experimentado cantar no bloco. Hoje, faz parte da banda - sobe ao palco, que divide com outros artistas, cantando e tocando violão e guitarra. No Maria Baderna, entrou em 2023, e faz guitarra e voz.

"Sempre tive uma vida ativa, pela própria natureza do meu trabalho me movimento muito. Quanto à atividade física, despertei para esse hábito recentemente, para a qualidade de vida mesmo. Esse ano eu quis me preparar", conta Raphael, que entrou para a musculação em dezembro, e só interrompeu as aulas porque teve um problema de saúde.

Raphael é atento à alimentação. Cortou a gordura da dieta, diminuiu o carboidrato, passou a priorizar alimentos leves e frescos, que facilitam a digestão, consome muita fruta e bebe água o tempo todo. Outra questão importante é o intervalo de descanso. A concentração do Pena de Pavão de Krishna é a partir das 7h, mas os integrantes chegam às 5h30. "Nesse dia eu acordo às 5h. Por isso, procuro dormir cedo durante o carnaval. Também evito comer na rua em locais 'suspeitos', preparo meus alimentos em casa. Para a voz, a receita é sono, água, aquecimento vocal e exercícios de relaxamento da voz, e maçã 40 minutos antes de começar a cantar".

Em seu 11º cortejo, o Pena de Pavão de Krishna espera receber cerca de 10 mil foliões. Como é tradicional, durante a concentração, acontece um piquenique coletivo, com frutas da estação, água e alimentos nutritivos, o ritual em que os foliões se pintam de azul, com a presença do movimento Hare Krishna, representado por integrantes da ISKCON BH, que cantam mantras. "O fato de o carnaval ser para nós um trabalho exige uma preparação diferente. Alegria é coisa séria", brinca Raphael.

O músico e compositor Raphael Sales acorda às 5h no dia do desfile do bloco Pena de Pavão de Krishna: "Procuro dormir cedo e preparo meus alimentos" Marcos Vieira/EM/D.A Press

ANTES DA FESTA

A professora do curso de nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Paloma Popov, indica medidas para evitar danos à saúde do folião:

Alimentação

Nas festas de carnaval, geralmente a pessoa está exposta ao sol e ao calor. Portanto, o folião deve consumir carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, com um aporte de gordura menor. “Se o percentual de gordura for alto, como o consumo de uma feijoada, pode ocorrer um desconforto gastrointestinal. O melhor é optar por refeições leves, que incluam todos os nutrientes."

Hidratação

Água é sempre a melhor opção. Água de coco, isotônicos e sucos de fruta são bem-vindos, mas associados à água fresca. “Os sucos naturais são interessantes para proporcionar uma energia de rápida absorção, proveniente dos carboidratos simples extraídos das frutas”.

Energéticos

Cuidado com as bebidas energéticas, sobretudo se consumidas em excesso. Após uma jornada intensa de gasto de energia, o energético pode atrapalhar o descanso adequado do corpo, tirando o sono e dando uma falsa sensação de energia, por conta da cafeína e da taurina. “Com a função estimulante, o energético acaba retardando a necessidade de descansar. Deste modo, por não ter o descanso adequado, o folião pode perder outros dias de festa”, alerta a nutricionista.

Energético e álcool

A mistura pode levar a um consumo maior de álcool, devido ao aumento da euforia causada pela ingestão das bebidas energéticas, que contêm altos ativos estimulantes. “Essa sensação pode provocar problemas digestivos, fadiga muscular e até problemas cardíacos.”

Comida de rua

É importante prestar atenção ao que se come, pois a falta de controle higiênico sanitário pode trazer riscos à saúde e episódios de intoxicação alimentar. “As doenças transmitidas por alimentos se multiplicam devido a microrganismos e parasitas”, alerta a professora.