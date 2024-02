No ano de 2023, em meio ao estresse e as polêmicas ocorridas, com seu ex marido, dentro do reality show BBB 23, a cantora Lexa teve um episódio de amnésia dissociativa ( espécie de “apagão”) e precisou de acompanhamento médico. Recentemente, a jovem carioca de 28 anos, revelou ter sofrido novo episódio durante um voo, levantando alerta para os cuidados com a saúde mental e possíveis sintomas de síndrome de burnout. Mas o que vem a ser essa amnésia dissociativa e qual a relação com o burnout?

Segundo a psicanalista Andrea Ladislau, a amnésia dissociativa é um tipo de transtorno psicológico que ocorre devido a algum estresse ou trauma intenso e não permite que a pessoa se recorde de informações pessoais importantes. Na grande maioria dos casos, o indivíduo têm uma ou mais falhas de memória, que podem durar de alguns minutos ou horas, e em situações mais graves, a duração pode levar a vida inteira.

“Ou seja, a pessoa sofre o estresse, seja ele qual for, e a mente faz com que o evento seja esquecido por completo ou em pedaços, dissociando a parte abusada/ abalada ou em desequilíbrio, da sua consciência. É, portanto, muito diferente de um esquecimento comum, pois reflete uma defesa psicológica”, explica a especialista.

O burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental, provocado por condições de trabalho desgastantes. A principal causa da doença é o trabalho em excesso e está mais ligada a profissões que estão sob constante pressão e muitas responsabilidades. Portanto, tanto a amnésia quanto o bournout possuem efeitos muito parecidos.

“No caso do “apagão”, a pessoa se sente confusa e pode revelar episódios de flashbacks do evento traumático ocorrido, mas não consegue lembrar do trauma, pelo menos no primeiro momento, com riqueza de detalhes. Essa condição psicológica é uma tentativa da mente ou do inconsciente humano, de proteger ou preservar o indivíduo, camuflando ou eliminando informações importantes, relativas ao estresse sofrido. Ao se ver em uma situação de dor, a pessoa passa a experimentar múltiplas sensações e emoções ao mesmo tempo, como: angústia, medo, raiva, tristeza, ódio, pânico, insegurança, entre outros. E é essa incapacidade de gerir emocionalmente esses sintomas, que provoca o “apagão”, explica Andrea.

A psicanalista explica que o tratamento para ambos os casos, passa pela psicoterapia com o objetivo de trazer à mente o episódio, apoiado e amparado por neutralizadores emocionais que possam amenizar o impacto negativo e ressignificar o significante gerador do desconforto sofrido pós estresse traumático.

“O mais importante é trabalhar o limite e a conscientização do indivíduo para que ele compreenda que nem tudo pode ser controlado ou evitado, principalmente, o que está externo a nós e o que se refere ao comportamento e atitudes do outro”, explica.

A cantora Lexa, conforme relato, apresenta esse esgotamento mental, relacionado ao excesso de trabalho e às inúmeras cobranças cotidianas; fatos desgastantes que levaram a uma fuga inconsciente da realidade, mesmo que momentânea. E por incrível que pareça, esse tipo de transtorno acontece de forma muito frequente, mas até do que possamos imaginar.

“O mais importante é buscar ajuda para que, após a recuperação das lembranças, seja possível a incorporação do estado consciente sem sequelas emocionais intensas”. finaliza.