A escarlatina é uma doença infecciosa e contagiosa que costuma ocorrer em crianças menores de 10 anos e tem a dor de garganta como sintoma mais clássico. Dados oficiais apontam que no Brasil e em vários outros países houve aumento significativo no número de ocorrências em 2023. De acordo com a médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista, especializada em patologias, Cristiane Adami, pais e mães precisam redobrar a atenção com a criançada nesse momento.

"Especialmente na faixa etária entre 5 e 15 anos, é importante ter atenção a certos aspectos, como dor ao engolir, presença de pus na garganta, aumento dos gânglios nessa região, febre e desconforto. Esses podem ser indicativos iniciais de infecção por estreptococos beta-hemolítico do grupo A, que é o agente causador da escarlatina. Em princípio, esse tipo de doença se caracteriza justamente pela inflamação da faringe e amígdala", orienta.

Quando em estágio mais avançado, a médica explica que o quadro clínico da doença também se notabiliza por alterações na pele, com aparecimento de manchas de tom rosado e textura de lixa, além de mudança no tom da cor da língua, que fica mais avermelhada e com as papilas ampliadas.

"O ideal é que os pais se antecipem a isso, tendo em vista que a infecção por estreptococos tem potencial de danos bem maiores quando não tratada, inclusive levando pacientes a óbito. É um tipo de bactéria bastante nociva e que está presente em qualquer ambiente", observa a especialista, que reforça a importância da avaliação clínica tão logo os sintomas sejam identificados.

"Geralmente, de início, os pais ignoram as queixas das crianças por pensar se tratar de algo comum, que pode ser facilmente tratado em casa. Só depois que o caso evolui é que procuram ajuda profissional", reitera.



Diferencial importante

Um diferencial importante que, segundo Cristiane, é válido os pais observarem, é se há presença coriza, tosse e congestão nasal, associada à dor de garganta. Caso afirmativo, essas características, em tese, afastam a possibilidade de diagnóstico de escarlatina.

"Trata-se de um bom sinal, pois, geralmente, os estreptococos ficam restritos à garganta e não apresentam reações típicas de resfriado. É uma infecção mais associada à dor de garganta, aumento dos gânglios, febre, desconforto grande, dor no corpo e cabeça”, enfatiza a especialista.

A recomendação é investigar o quanto antes, principalmente quando hé aumento no número de casos. "O ideal é não postergar o encaminhamento ao médico. Até porque, se confirmada a infecção por estreptococos, é necessário iniciar de imediato tratamento à base de antibióticos, o que só pode ser feito por meio de prescrição médica", ressalta.