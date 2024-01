Neurologista diz para evitar a leitura em dispositivos eletrônicos como tablets ou smartphones, já que a luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono

A leitura antes de dormir pode ser uma ótima maneira de relaxar e preparar o corpo e a mente para uma boa noite de sono. No entanto, a neurologista e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono, Márcia Assis, explica que é importante escolher o tipo de leitura adequado, pois alguns gêneros podem estimular a mente e dificultar o relaxamento.

Márcia Assis, especialista em medicina do sono , selecionou cinco sugestões de leituras que podem ser agradáveis antes de dormir:romances, contos ou histórias de aventura podem ser boas opções para relaxar. Evite histórias muito emocionantes ou com temas perturbadores, pois podem despertar a mente.aqueles que abordam temas como meditação, mindfullness, técnicas de relaxamento e dicas para melhorar o sono são os ideais. Além de acalmar a mente, fornecem insights para uma melhor qualidade do sono.a leitura de poesia pode ser uma experiência tranquila e contemplativa antes de dormir. Escolha poemas suaves e inspiradores que trazem sensação de paz.

4. Livros de não-ficção suaves: se gosta de ler sobre fatos interessantes ou aprender algo novo, escolha livros de não-ficção suaves, como viagens, biografias leves ou sobre natureza. Evite temas muito complexos ou estimulantes.



5. Livros de colorir para adultos: para os entusiastas de atividades criativas, os livros de colorir podem ser uma opção relaxante antes de dormir. São perfeitos para reduzir o estresse.

Dispositivos eletrônicos

A neurologista faz um alerta: "Lembre-se de evitar a leitura em dispositivos eletrônicos como tablets ou smartphones, já que a luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Opte por livros físicos ou leitores de e-books com luzes ajustáveis e modo noturno".